Ни в коем случае не храните там деньги! 5 мест в квартире, где ваши ценности просто пропадут

Источник материала: ОНТ

Деньги сложно заработать и легко потерять. Поэтому существует ряд поверий о том, где нельзя хранить свои кровные, чтобы не потерять их и не спугнуть удачу.

Многие эзотерики разделяют места в доме по их энергии: положительной и отрицательной. Чтобы накопленная сумма приумножилось, нужно положить ее в место с положительной энергетикой, а зоны с отрицательной избегать.

1. Разрушительная энергетика пламени

Берегите свои деньги от мест, где есть огонь – камин, газовая или электрическая плита и т.д. В таких местах ваши сбережения «сгорят».



Фото: pinterest.ru

2. Водная стихия

Ванная комната также не подходит для хранения крупных сумм. Считается, что деньги «уплывут» от вас.



Фото: kto72.ru

3. Царствие Морфея

В спальне хранить вашу заначку также не рекомендуется, так как деньги будут «спать». Но первую выручку хорошо положить под матрас. Деньги переночуют с вами, наполнятся энергией, а сутра их нужно будет убрать уже в другое место.



Фото: news.myseldon.com

4. Прихожая

В этом месте слишком много чужой энергии, при этом не всегда хорошей. Защитите свои финансы от злых умыслов гостей.



Фото: mrdoors.ru

5. Кухня

Считается одним из самых светлых и позитивных мест в доме, но не для денег. На них ваше любимое место действует отрицательно, а значит, финансового притока можно не ожидать.



Фото: cucine.ru

https://www.cucine.ru/kuhni/platino-mobili/opera-3/

Кроме того, если вы хотите уберечь свои деньги от возможных воров, то никогда не храните деньги в этих местах:

1. Книги



Фото: litnet.com

Любой, даже начинающий воришка, проверит наличие денег в книгах. Все взломщики об этом знают, поэтому первым делом пойдут обыскивать вашу библиотеку.

2. Матрас



Фото: fainaidea.com

Старшее поколение очень любит этот способ хранения сбережений. Они считают его надежным. Но помимо того, что воры знают о таком пристрастии бабушек и дедушек, деньги сами по себе обладают негативной энергетикой, поэтому рядом с телом их лучше не держать.

3. Одежда



Фото: onlinetkani.ru

Любители легких денег не успеют даже добраться до них, так как кто-нибудь из семьи случайно их может найти. Одежда – слишком ненадежный способ для того, чтобы спрятать ваше нажитое, поэтому исключите этот вариант.

4. Банки с крупами.



Фото: vplate.ru

Во-первых, ваша еда будет пропитана негативной энергетикой.

Во-вторых, стеклянные банки достаточно очевидный вариант для воров, у которых есть время обыскать весь дом.

5. Унитаз



Фото: vdomax.ru

Видели, как в фильмах бандиты прятали в бачок унитаза оружие и деньги? Нарушители закона тоже смотрели эти фильмы, поэтому знают о том, что там можно искать.

По материалам сайта womanhit.ru

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