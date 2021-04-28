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Ни в коем случае не храните там деньги! 5 мест в квартире, где ваши ценности просто пропадут
Источник материала: ОНТ
Деньги сложно заработать и легко потерять. Поэтому существует ряд поверий о том, где нельзя хранить свои кровные, чтобы не потерять их и не спугнуть удачу.
Многие эзотерики разделяют места в доме по их энергии: положительной и отрицательной. Чтобы накопленная сумма приумножилось, нужно положить ее в место с положительной энергетикой, а зоны с отрицательной избегать.
1. Разрушительная энергетика пламени
Берегите свои деньги от мест, где есть огонь – камин, газовая или электрическая плита и т.д. В таких местах ваши сбережения «сгорят».
2. Водная стихия
Ванная комната также не подходит для хранения крупных сумм. Считается, что деньги «уплывут» от вас.
3. Царствие Морфея
В спальне хранить вашу заначку также не рекомендуется, так как деньги будут «спать». Но первую выручку хорошо положить под матрас. Деньги переночуют с вами, наполнятся энергией, а сутра их нужно будет убрать уже в другое место.
4. Прихожая
В этом месте слишком много чужой энергии, при этом не всегда хорошей. Защитите свои финансы от злых умыслов гостей.
5. Кухня
Считается одним из самых светлых и позитивных мест в доме, но не для денег. На них ваше любимое место действует отрицательно, а значит, финансового притока можно не ожидать.
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Кроме того, если вы хотите уберечь свои деньги от возможных воров, то никогда не храните деньги в этих местах:
1. Книги
Любой, даже начинающий воришка, проверит наличие денег в книгах. Все взломщики об этом знают, поэтому первым делом пойдут обыскивать вашу библиотеку.
2. Матрас
Старшее поколение очень любит этот способ хранения сбережений. Они считают его надежным. Но помимо того, что воры знают о таком пристрастии бабушек и дедушек, деньги сами по себе обладают негативной энергетикой, поэтому рядом с телом их лучше не держать.
3. Одежда
Любители легких денег не успеют даже добраться до них, так как кто-нибудь из семьи случайно их может найти. Одежда – слишком ненадежный способ для того, чтобы спрятать ваше нажитое, поэтому исключите этот вариант.
4. Банки с крупами.
Во-первых, ваша еда будет пропитана негативной энергетикой.
Во-вторых, стеклянные банки достаточно очевидный вариант для воров, у которых есть время обыскать весь дом.
5. Унитаз
Видели, как в фильмах бандиты прятали в бачок унитаза оружие и деньги? Нарушители закона тоже смотрели эти фильмы, поэтому знают о том, что там можно искать.
По материалам сайта
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Деньги сложно заработать и легко потерять. Поэтому существует ряд поверий о том, где нельзя хранить свои кровные, чтобы не потерять их и не спугнуть удачу. Многие...
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