Белорусский экипаж – серебряный призер ралли-рейда «Золото Кагана» в России

Источник материала: ОНТ

Белорусский экипаж «МАЗ-Спортавто» стал серебряным призером ралли-рейда «Золото Кагана» в России.

В итоговом зачете ралли-рейда экипаж Сергея Вязовича занял второе место. Отставание от лидера – команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова – составило 1 минуту и 9 секунд. Для белорусских гонщиков это выступление стало лучшим за всю истории ралли «Золото Кагана». Путешествие по астраханским степям и песчаным барханам для команды МАЗ – один из главных этапов подготовки к ралли «Шелковый путь» и «Дакар-2022».

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