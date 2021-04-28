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Белорусский экипаж – серебряный призер ралли-рейда «Золото Кагана» в России

28.04.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский экипаж – серебряный призер ралли-рейда «Золото Кагана» в России

Белорусский экипаж «МАЗ-Спортавто» стал серебряным призером ралли-рейда «Золото Кагана» в России.

В итоговом зачете ралли-рейда экипаж Сергея Вязовича занял второе место. Отставание от лидера – команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова – составило 1 минуту и 9 секунд. Для белорусских гонщиков это выступление стало лучшим за всю истории ралли «Золото Кагана». Путешествие по астраханским степям и песчаным барханам для команды МАЗ – один из главных этапов подготовки к ралли «Шелковый путь» и «Дакар-2022».

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Белорусский экипаж «МАЗ-Спортавто» стал серебряным призером ралли-рейда «Золото Кагана» в России. В итоговом зачете ралли-рейда экипаж Сергея Вязовича занял...
 
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