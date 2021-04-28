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«Реал» и «Челси» сыграли вничью в футбольной Лиге чемпионов
Источник материала: ОНТ
Ничья 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. На стадионе «Альфредо Ди Стефано» мадридский «Реал» и лондонский «Челси» так и не смогли определить, кто сильнее.
Кадровые проблемы «Реала» особенно ощущались в начале первого тайма: преимущество «Челси» было колоссальным, и уже на 14-й минуте счет открыл Кристиан Пулишич. Спустя 15 минут нападающий «Реала» Карим Бензема совершил невозможное: с позиции, которая казалась абсолютно не забивной, француз сравнял счет. Второй матч полуфинала эти команды проведут 5 мая. А 28 апреля первая встреча этой стадии предстоит «Манчестер Сити» и «Пари Сен Жермен».
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Ничья 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. На стадионе «Альфредо Ди Стефано» мадридский «Реал» и лондонский «Челси» так и не смогли определить, кто...
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