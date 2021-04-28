Отдать на съедение грифам или поболтать с усопшим… Посмотрите на самые странные похоронные обряды в мире!

Источник материала: ОНТ

Особые похоронные ритуалы есть в любой культуре, но все они существуют с одинаковой целью: похороны – это прощание с близким человеком, а подготовка к ним помогает справиться с потерей и отвлечься от своего горя. Одни из них выглядят достаточно странно, но некоторые просто пугают.

1. Китай



Фото: life.politeka.net

По мнению родственников умершего мужчина, который был неженат, продолжит одинокую жизнь в загробном мире. Чтобы это предотвратить, ему нужно было в срочном порядке устроить свадьбу. На данный момент китайцы считают такую традицию пережитком прошлого, однако в некоторых селениях до сих пор ею придерживаются. Этому обряду уже более двух тысяч лет!

Буквально несколько лет назад мужчина из Китая сделал попытку выкрасть мертвую женщину из дома, где с ней прощались. Цель проста – продать ее семье, где умер неженатый мужчина.

2. Тибет



Фото: masterok.livejournal.com

Согласно вере тибетцев, души покойных переселяются в другое тело. Но чтобы это произошло, они должны попасть на небеса.

Откуда пришла эта вера: нет возможности похоронить человека в земле из-за горной породы, кремировать из-за нехватки древесного материала также представляется нереальным. И здесь на ум пришел лишь один способ – обряд «небесные похороны». На теле умершего делают несколько надрезов и оставляют его в горной безлюдной местности на съедение грифам. Тибетцы верят, что таким образом душа усопшего переносится на небеса.

3. Провинция Тана-Тораджа, Индонезия



Фото: orientmuseum.ru

Похороны в провинции Тана-Тораджа не похожи на традиционные: звучит музыка, проводятся обрядовые танцы, все выпивают и веселятся. Пока к этому «празднику» души идет подготовка, усопший находится дома в ожидании своего часа. Родственники умершего собирают прощальный стол, пока еды не хватит на всех. Так как в большинстве своем в провинции проживают бедные семьи, это дается нелегко, но на помощь приходят соседи и друзья. Покойник не считается мертвым до той поры, пока не совершится обряд.

4. Филиппины



Фото: cosmo.ru

Обряд схож с индонезийским, однако мертвый в данном случае сажается перед домом в кресло. На нем лучшая одежда, в руках сигарета и стакан с алкоголем. Все те, кому был небезразличен усопший, могут подойти к нему в этом момент и поболтать.

5. Провинция Южный Сулавеси, Индонезия



Фото: dailymail.co.uk

Здесь практикуется ужасный ритуал, именуемый MaiNene. Суть его заключается в том, что раз в три года умерших выкапывают, моют и надевают на них чистую одежду. После данной процедуры «очищения» тела несут в то место, где их покинула душа. Когда все умершие собрались на своих местах, их торжественно относят в деревню. Так родственники помогают усопшим найти путь домой.

Мертвые остаются на улицах деревни еще какое-то время, параллельно этому чинят их гробы. Далее покойников возвращают в гроб и хоронят до следующего обряда через три года.

По материалам сайта cosmo.ru

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