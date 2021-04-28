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81-летнего итальянца прогнали с необитаемого острова. Он прожил там более 30 лет

28.04.2021 16:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

81-летнего итальянца прогнали с необитаемого острова. Он прожил там более 30 лет

32 года назад Мауро Моранди поселился на необитаемом острове Буделли. После нескольких попыток выселить мужчину с итальянского острова, 81-летний пенсионер решил покинуть его самостоятельно. Об этом информирует BBC.

Моранди вспоминает, что более 30 лет назад мечтал жить ближе к природе.

В итоге Моранди поселился на итальянском острове Буделли. Мауро разместился в старой радиорубке времен Второй мировой войны. Отчасти, мужчину хотели выгнать с острова именно из-за этого, так как он сделал в радиорубке нелегальный ремонт.

Все годы, которые итальянец провел на острове, он посвятил сохранению местной экосистемы: проводил экскурсии, ухаживал за островом.

Несколько лет назад компания, которая владела островом, обанкротилась. В итоге Буделли перешел в собственность государства. Тогда Моранди и получил первое предупреждение о выселении.

Теперь Мауро Моранди планирует поселиться на острове Ла-Маддалена. Мужчина утешается тем, что все равно ежедневно будет видеть море.

Фото: Facebook

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32 года назад Мауро Моранди поселился на необитаемом острове Буделли. После нескольких попыток выселить мужчину с итальянского острова, 81-летний пенсионер решил...
 
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