Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Мирсалимова: "Бессмертный полк" в Витебске состоится Витебска, общественный деятель заместитель председателя молодежного движения Республиканской партии труда и справедливости (РПТС) Эльвира Мирсалимова прокомментировала радио Sputnik решение местных властей включить шествие в перечень мероприятий 9 мая." data-rubric="radio" data-rubric-url="/radio/" data-rubric-title="Радио" data-rubric-subtitle="Радио. Подкасты и стримы из студии радио Sputnik Беларусь" data-subscribe-itunes="" data-subscribe-googlepodcasts="" data-subscribe-tunein="" data-subscribe-castbox="" data-subscribe-soundstream="" data-subscribe-rss="https://sputnik.by/export/itunes/rss2/radio.xml" data-subscribe-ria="" data-podcast="">

"Бессмертный полк" в Витебске состоится, сообщила собеседница радио Sputnik, шествие "Бессмертного полка" городские власти Витебска официально включили в праздничное мероприятие 9 мая совместно с акцией "Беларусь помнит".

"Неделю назад, когда был получен положительный ответ из горисполкома, где было по сути дано согласие на проведение "Бессмертного полка" в Витебске, мы не стали его афишировать, потому что имелись прецеденты, когда в последний момент чиновники меняли свое решение под нажимом сверху, или же из иных соображений. Так или иначе, противодействия были, все годы мы получали отказ, но люди выходили, не смотря на запрет, потому что акция действительно народная", - сказала Мирсалимова.

Теперь же, когда Бессмертный полк в Витебске состоится, что называется, "дали зеленый свет", у организаторов шествия есть возможность приглашать жителей города принять участие в шествии Полка, добавила общественный деятель.

"Определено место и время – 9 мая, с 8 до 9 часов утра формируется колонна на улице Ленина, недалеко от Филармонии, на пересечении с улицами Чехова и Урицкого. Найти нас, нашу колонну, можно будет по баннеру Бессмертного полка. Традиционно мы будем раздавать гвардейские георгиевские ленточки", - рассказала Мирсалимова.

Собеседница Sputnik упомянула еще один нюанс: "Все годы мы шли вместе с Союзом офицеров, союзом афганцев, союзом ветеранов – с теми, от чьего имени подавали заявку, на сей раз колонну "Бессмертного полка" поставили в конец, за колонной БРСМ, где будут идти школьники и учащиеся". В то же время общественный деятель убеждена, что шествие "Бессмертного полка" не затеряется в общей массе, и "важно в этот святой для всех день не допустить провокаций и противоправных действий".

"Бессмертный полк" в Витебске состоится! Приглашаю всех принять участие в народной акции, в шествии "Бессмертного полка" с портретами своих родственников, участников войны, работников тыла, партизан, подпольщиков, всех тех, кто своей жизнью причастен к тем трагическим, но героическим событиям. С наступающим праздником, друзья!" - сказала Мирсалимова.