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За БЧБ-флажок в машине гродненского фотографа оштрафовали на 435 рублей

28.04.2021 16:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

За БЧБ-флажок в машине гродненского фотографа оштрафовали на 435 рублей
Валерий Юдин / t.me/belsat
Гродненского фотографа Валерия Юдина оштрафовали за бело-красно-белый флажок в машине, передает «Белсат».

Флажок в авто посчитали пикетом. Фотографу назначили штраф в 435 рублей (15 базовых).

Валерия Юдина задержали 22 апреля на выезде из двора собственного дома. До вечера 23 апреля его держали в ИВС.

Валерий — известный в городе фотограф. У него хранился бело-красно-белый флаг, который до 1995 года висел над горисполкомом Гродно.
 
Теги: Гродно
 
 
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Валерия Юдина задержали 22 апреля на выезде из двора собственного дома.
 
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