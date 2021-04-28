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За БЧБ-флажок в машине гродненского фотографа оштрафовали на 435 рублей
Источник материала: UDF
Валерий Юдин / t.me/belsat
Флажок в авто посчитали пикетом. Фотографу назначили штраф в 435 рублей (15 базовых).
Валерия Юдина задержали 22 апреля на выезде из двора собственного дома. До вечера 23 апреля его держали в ИВС.
Валерий — известный в городе фотограф. У него хранился бело-красно-белый флаг, который до 1995 года висел над горисполкомом Гродно.
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Валерия Юдина задержали 22 апреля на выезде из двора собственного дома.
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