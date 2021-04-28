Источник материала: UDF



Женщину ждет суд / Иллюстративное фото ByMedia.net​

minsknews.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минчанка вышла из роддома «подышать воздухом» и не вернулась, сейчас она в СИЗО Ранее минчанка уже пять раз была осуждена за кражи.

Злоумышленницу задержали. Милиционерам она сказала, что в роддоме ее ждет ребенок. И те ее отпустили. Но в роддоме женщина не появилась, ее объявили в розыск. Сейчас она в СИЗО, ее уголовное дело рассмотрит суд Октябрьского района столицы.Ранее минчанка уже пять раз была осуждена за кражи и уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы. В 2013-м ее лишили родительских прав на сына, которому тогда был один год. Суд обязал мать компенсировать расходы за его содержание. На сегодняшний день задолженность составляет почти 18 тысяч рублей.