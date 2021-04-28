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Минчанка вышла из роддома «подышать воздухом» и не вернулась, сейчас она в СИЗО
Источник материала: UDF
Женщину ждет суд / Иллюстративное фото ByMedia.net
Злоумышленницу задержали. Милиционерам она сказала, что в роддоме ее ждет ребенок. И те ее отпустили. Но в роддоме женщина не появилась, ее объявили в розыск. Сейчас она в СИЗО, ее уголовное дело рассмотрит суд Октябрьского района столицы.
Ранее минчанка уже пять раз была осуждена за кражи и уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы. В 2013-м ее лишили родительских прав на сына, которому тогда был один год. Суд обязал мать компенсировать расходы за его содержание. На сегодняшний день задолженность составляет почти 18 тысяч рублей.
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Ранее минчанка уже пять раз была осуждена за кражи.
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