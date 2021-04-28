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Заявившую о сексуальном насилии Проклову требуют жестоко наказать

28.04.2021 16:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Заявившую о сексуальном насилии Проклову требуют жестоко наказать
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
После скандальных откровений на Елену Проклову обрушился шквал критики не только со стороны ее коллег, но и от обывателей.

Многие посчитали, что 67-летняя актриса зря распустила язык и поделилась пикантными воспоминаниями о своей юности. Некоторые пользователи Сети потребовали отнять у Елены Прокловой звание «Заслуженной артистки России».

Своим возмущением народ поделился, в частности, в комментариях под одним из постов Марины Зудиной. «Полностью согласна, требуем лишить!», — заявила одна из подписчиц.

Сама вдова Олега Табакова тоже полагает, что пожилая коллега сделала глупость, рассказав о домогательствах мужчин к себе. Более того, Марина Зудина завила, что ей стыдно за Елену Проклову. Она отметила, что артистке, видимо, больше нечем привлечь к себе внимание.

Напомним, актриса поделилась откровениями в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Она заявила о сексуальном насилии по отношению к себе со стороны известного взрослого артиста. По словам звезды, на тот момент она училась в школе.

Кроме того, Елена Проклова о том, что была влюблена в того мужчину. Имен знаменитость называть не стала, но пользователи Сети тут же начали строить свои предположения.
 
 
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Многие посчитали, что 67-летняя актриса зря распустила язык.
 
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