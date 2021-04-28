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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Заявившую о сексуальном насилии Проклову требуют жестоко наказать Многие посчитали, что 67-летняя актриса зря распустила язык.

Многие посчитали, что 67-летняя актриса зря распустила язык и поделилась пикантными воспоминаниями о своей юности. Некоторые пользователи Сети потребовали отнять узвание «Заслуженной артистки России».Своим возмущением народ поделился, в частности, в комментариях под одним из постов. «Полностью согласна, требуем лишить!», — заявила одна из подписчиц.Сама вдоватоже полагает, что пожилая коллега сделала глупость, рассказав о домогательствах мужчин к себе. Более того, Марина Зудина завила, что ей стыдно за Елену Проклову. Она отметила, что артистке, видимо, больше нечем привлечь к себе внимание.Напомним, актриса поделилась откровениями в программе «Секрет на миллион» на НТВ. Она заявила о сексуальном насилии по отношению к себе со стороны известного взрослого артиста. По словам звезды, на тот момент она училась в школе.Кроме того, Елена Проклова о том, что была влюблена в того мужчину. Имен знаменитость называть не стала, но пользователи Сети тут же начали строить свои предположения.