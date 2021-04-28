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Тихановская обсудила с президентом Польши ситуацию в Беларуси и участие белорусских демсил в саммите Восточного партнерства

28.04.2021 16:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 28 апреля обсудила по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию в Беларуси и участие демсил в саммите Восточного партнерства.

 

Тихановская обсудила с президентом Польши ситуацию в Беларуси и участие белорусских демсил в саммите Восточного партнерства
Светлана Тихановская. Фото: https://t.me/tsikhanouskaya.

 

Как сообщает пресс-служба Тихановской, она поздравила президента Польши и польский народ с Днем Конституции, который отмечается 3 мая, и подчеркнула, что народ Беларуси, который был частью Речи Посполитой, также гордится принятием в 1791 году первой в Европе и второй в мире Конституции.

Кроме того, Тихановская и Дуда затронули ситуацию с польским нацменьшинством в Беларуси. Демлидер осудила аресты и обвинения против представителей Союза поляков в Беларуси, а также назвала недопустимым преследование по национальному и этническому признаку.

Стороны обсудили программы для репрессированных белорусов, включая тех, кому Польша предоставила гуманитарные визы, убежище и помощь в медицинской реабилитации, а также важность поддержки студентов, ученых, журналистов, IT-сектора, белорусской диаспоры в Польше, стипендиальной программы Калиновского и медиапроектов «Белсат», «Еврорадио», «РадыёП Рацыя». Белорусский политик выразила надежду, что эти проекты продолжат существовать, так как помогают создавать связи между народами обеих стран.

Тихановская и Дуда обсудили будущую интеграцию демократической Беларуси в Балтийско-Черноморский союз и другие важные региональные проекты, такие как Люблинский треугольник, который объединяет Польшу, Украину и Литву.

Обсуждалось участие белорусских демократических сил в проекте «Восточное партнерство» и саммите ВП, который должен пройти в этом году в Брюсселе. Тихановская попросила Дуду поддержать установление двусторонних контактов с руководством стран Восточного партнерства — Армении, Грузии, Украины, Молдовы.

Среди других тем были сотрудничество с Польшей в рамках ОБСЕ, Совета по правам человека ООН и других международных организаций по организации переговоров с белорусскими властями и расследованию «преступлений режима против белорусов», а также принятие четвертого пакета санкций ЕС и национальные механизмы, которые позволяют Польше принимать санкции.

20 апреля Светлана Тихановская встретилась с послом Польши в Беларуси Артуром Михальским, с которым также обсуждала положение польского нацменьшинства в Беларуси, поддержку международной платформы сбора доказательств нарушений прав человека в стране, возможность расследования преступлений белорусского режима в рамках универсальной юрисдикции, помощь белорусским релокантам и сотрудничество с соседними для Беларуси странами.

 

 
 
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Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 28 апреля обсудила по телефону с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию в Беларуси и участие демсил в...
 
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