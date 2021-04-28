В Бресте женщина-водитель переволновалась во время техосмотра и разнесла два авто и ворота станции диагностики

В Бресте стандартная процедура техосмотра для женщины-водителя Renault закончилась полным разгромом. Она совершила сразу несколько ДТП, повредив свой автомобиль, чужой Chrysler и здание станции диагностики.





Как сообщает портал abw.by со ссылкой на ГАИ Брестской области, инцидент произошел 27 апреля. «49-летняя водитель автомобиля Renault, находясь на линии прохождения техосмотра, по предварительной информации, перепутала педали газа и тормоза, после чего автомобиль начал движение и совершил наезд на закрытые роллетные ворота.









Выехав на улицу, Renault столкнулся со стоявшим автомобилем Chrysler, но продолжил движение и совершил наезд на фасад здания, после чего откатился назад и остановился» – рассказали в ГАИ.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.