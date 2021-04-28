От новой базы данных до сигналов в месте проведения мероприятия. В ГАИ рассказали, как работают по новым КоАП

Источник материала: Onliner ГУГАИ МВД провело брифинг по вопросам изменений в КоАП и правоприменительной практики. Были озвучены вопросы, как проверяют факт прохождения техосмотра по камерам, почему наказание по некоторым статьям были увеличены, как будут проводить ускоренный порядок разбирательства на месте при признании человеком вины в случае совершения проступка. Ответы озвучил замначальника управления Александр Занимон. Мы объединили информацию в одном материале в удобном формате вопросов и ответов.

Список вопросов

Что видят инспекторы, пробивая номер по базе в планшетах?

— Были озвучены сомнения, что у ГАИ на самом деле есть возможность анализировать информацию от «Белтехосмотра». Но возможности есть, вся информация есть в базе данных. Ее может видеть любой инспектор с помощью планшета. Помимо сведений о собственнике, типе кузова и других данных, указанных в техпаспорте, в базе есть сведения о страховке, ТО и наличии розыска.













Как проверяют техосмотр по камерам?

— Мы не все автомобили, попавшиеся на камеры, прогоняем по базе ТО. Проверка осуществляется выборочно. Мы выступаем за техническую безопасность, а не за привлечение к ответственности. С этим и связано дозированное привлечение. Ряд постановлений перепроверяли вручную, чтобы не допустить ошибку. Есть не единичные случаи (но не один и не два), когда камера сработала неправильно. Мы сами инициировали вопрос об отмене постановления. В целом 97% «писем счастья» — предупреждения. Но есть и те, кто уже в третий раз попал в выборку.





Сколько остается авто без техосмотра после новостей о камерах и «письмах счастья»?

— В начале марта доходило до 50 процентов машин без ТО. Сейчас цифра снижается существенно — это около 18—20 процентов. Во многом благодаря новостям о фотофиксации. Используются датчики фиксации скорости и средства системы мониторинга общественной безопасности. Перед ГАИ не стоит задача нарастить количество камер. Новая система позволила спрофилактировать значительное количество нарушений. Волны наплыва на станции ТО показали, что люди у нас в основном законопослушны.





Отныне каждое ДТП (даже на парковке) — создание аварийной обстановки. За что лишат прав?

Напомним, теперь даже самое незначительное ДТП квалифицируется как нарушение соответствующего пункта ПДД с созданием аварийной обстановки. За это предусмотрен штраф от 5 до 20 базовых с лишением или без лишения прав до двух лет (ч. 12 ст. 18.13 КоАП РБ).

— Законодательство в достаточно обтекаемой форме говорит, что взыскание выносится в соответствии с характером правонарушения, личности нарушителя, материального положения, самого нарушения, приведшего к созданию аварийной обстановки и ДТП, и другими условиями. Нет универсальной формулы в стиле «за три нарушения скорости и ТО будет лишение» или «по пяти прежним нарушениям вынесено предупреждение — значит, лишение». Но в каждом случае подход будет индивидуальным.





Как выглядит ускоренный порядок разбирательства на месте при признании человеком вины в случае совершения проступка?

— Порядок не поменялся, сохранился тот же механизм, как и в ч. 3 ст. 10.3 ПиКоАП предыдущей редакции. (В случае, когда физлицо признало себя виновным в правонарушении и выразило согласие на применение взыскания без

составления протокола, протокол не составляется, а инспектор выносит постановление «на месте», и оно вступает в законную силу с момента его вынесения. — Прим. Onliner.) Сейчас механизм стал применяться и для вынесения предупреждений. Если согласен с нарушением и согласен на постановление на месте, то будет вестись ускоренный порядок административного процесса.

Предупреждения за мелкие нарушения фиксируются в базе данных. Инспектор вносит в планшет. Эту информацию с тем же планшетом можно узнать. В первый раз постановление составляется на месте, нарушитель может с ним ознакомиться, копия не выдается, подпись не требуется. Инспектор объявляет нарушителю, что вынесено предупреждение. Копию постановления можно получить после отдельного обращения — на электронную почту или в отделении ГАИ. При повторном в течение года нарушении назначают штраф.





Проверяют ли до сих пор медсправку?

— Мы давно отказались от проверок наличия медсправок у водителя на дороге. Проверяют только при замене, обмене, выдаче водительского удостоверения. Это не новость. В новом законе о дорожном движении расширяются полномочия медработников в вопросе освидетельствования (годен/не годен к управлению ТС). Если они выявят заболевание, не позволяющее водить, то будут отправлять человека на медкомиссию (внеочередную). Правило касается случаев, когда болезнь выявляется до истечения срока водительской справки. Пример: обычно справку выдают на 5 лет. Условно через три года у водителя проявилось какое-то заболевание или понадобилась операция. Если появились сомнения в возможности человека управлять ТС, тогда медик должен поставить вопрос, есть ли угроза для управления, необходимо ли отправить его на медкомиссию.





Ведется ли работа по оснащению дорожных камер системой распознавания лиц?

Напомним, в новом КоАП предусмотрена возможность присылать «письма счастья» «за нарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта» — то есть фактически за все. Среди прочего — за разговор по телефону за рулем, неиспользование ремней безопасности. Без системы распознавания лиц в этих случаях не обойтись. Система также поможет привлекать водителя-нарушителя, а не собственника ТС (как сейчас).

— Понятно, что прогресс не стоит на месте. Но есть много нарушений, фиксация которых более проста по сравнению с использованием камер. Процесс внедрения системы фиксации нарушений с помощью камер довольно емкий.

Создаем систему по принципу «лучше двоих виновных не накажем, чем накажем одного невиновного». Автоматическая система определения нарушений должна быть выверенной. Чтобы у человека, получившего «письмо счастья», не было сомнений по поводу обоснованности вынесения постановления. Многое делается, чтобы обеспечить достоверность и не подорвать доверие к самой системе.





С чем связано ужесточение санкций за погони?

Напомним, в новом КоАП ужесточили санкции за невыполнение неоднократных требований сотрудника ОВД об остановке, повлекшее преследование. Штрафы увеличили (ранее — от 5 до 20 б. в., теперь — от 30 до 50 б. в.); появилась новая санкция за нарушение, повлекшее преследование, — арест. Во всех случаях лишают прав до двух лет.

— Неостановка по требованию — фактически неповиновение сотруднику, когда он выражает требование об остановке транспорта. За неповиновение был и ранее предусмотрен арест. А за погони применялись исключительно штрафы. При этом сотрудники ГАИ, наверное, больше других служб в милиции общественной безопасности используют оружие — чтобы остановить транспортное средство. В большинстве этих случаев водители находятся в состоянии опьянения или автомобилист трезв, но лишен прав. И мы говорим, что он создает опасность не только для себя, но и для окружающих. Общественная опасность деяния (ухода от погони) в ряде случаев выше, чем простое неповиновение (например, вырвал руку, отказался проследовать, не выполнил другое требование). А наказание за погони меньше. Поэтому мы и выступили с инициативой, чтобы взыскание сопоставили с общественной опасностью.

Не любая неостановка по требованию влечет арест. Арест может быть применен, только если: неоднократные требования были высказаны, они не были выполнены, это повлекло необходимость преследования для остановки. Например, если один человек не остановился, мы не говорим о взыскании в виде административного ареста. То есть в самых вопиющих случаях возможно применение ареста.





Что изменилось с разделением степени опьянения за рулем, ужесточением для более 0,8 промилле? Уменьшилось количество выявленных нетрезвых водителей?

— Было бы правильным говорить не о выявленных пьяных водителях, а о тех, кто перестал ездить. Но эту цифру мы не знаем. Полтора месяца с начала действия нового правила — небольшой срок, чтобы подводить итоги. Могу отметить, за этот период количество остановленных водителей в состоянии опьянения снизилось. Но неправильно говорить, что это заслуга новой нормы. Может сказываться и уголовная ответственность, и специальная конфискация, и самосознание людей, и даже холодная погода. Считаем, ужесточение КоАП в этом вопросе даст положительный эффект, возымеет действие на определенную категорию людей.

За три месяца 2020 года было выявлено 4087 пьяных водителей, в этом году за три месяца — 3214 нарушителей.





За необоснованную подачу сигнала в месте проведения массового мероприятия теперь могут лишить прав. Каким образом устанавливается «место проведения массового мероприятия» при вынесении постановления водителю?

— Этот вопрос лежит в плоскости закона о массовых мероприятиях. Место определяется из того, где происходит мероприятие. Проезжая часть, по которой двигался авто в момент нарушения, расположена около этого места. Это место известно, если мероприятие санкционировано. Если даже не санкционировано, то органы внутренних дел обычно присутствуют там в силу своих служебных обязанностей. Запрет на необоснованные сигналы распространяется на все мероприятия: как санкционированные, так и нет.





Когда примут новые ПДД?

Напомним, в мае 2019 года ГАИ принимала от населения уточнения и предложения в законопроект об изменении ПДД. На какой-то период решение этого вопроса пропало из инфополя. В новой редакции должны были урегулировать развитие велосипедного движения и средств индивидуальной мобильности (самокаты, моноколеса, гироскутеры). Также встречались формулировки в стиле «мопедом могут считаться и двухколесные ТС с электродвигателем номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и не более 4 кВт, с максимальной скоростью не более 50 км/ч. Что больше 4 кВт (но менее 15) — мотоцикл», «к пешеходу приравнивается лицо, передвигающееся с использованием приспособлений с максимальной конструктивной скоростью не более 25 км/ч». Такие определения требуют от владельцев сдавать на права определенной категории.

— Проект находится в Совете Министров. Оттуда в ближайшее время поступит в Администрацию президента. Все те нормы, о которых говорили ранее, — в части электротранспорта, средств персональной мобильности и их скорости, передвижения по тротуарам и велодорожкам — остались.





Зачем управление без прав хотят перевести в статус уголовного преступления?

Напомним, такую норму предусматривает законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Неоднократное управление без прав будет наказываться общественными работами, или штрафом, или исправработами до 6 месяцев, или арестом с лишением прав или без лишения. То же деяние, совершенное повторно, повлечет штраф, или исправработы до 2 лет, или арест, или ограничение свободы до 2 лет с лишением прав.

— За три месяца прошлого года остановили около 12,4 тысячи «бесправников», в этом — примерно 10,7. Планируется, уголовная ответственность наступит с третьего раза. Сначала инспектор (административное взыскание). Если человек попался повторно за рулем без прав в течение года после лишения, назначается суд. Если попался в течение года после суда — тогда вопрос об уголовной ответственности, как предлагается. Если прошло два года между этапами — с начала.



