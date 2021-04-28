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Вышел релизный трейлер нового эксклюзива PlayStation 5
Источник материала: Onliner
Компания Sony представила релизный трейлер Returnal — нового эксклюзива для PlayStation 5. Это кинематографичный roguelike-экшен от третьего лица, который расскажет о пилоте космического корабля, попавшей на враждебную планету. Она оказалась во временной петле, из которой попытается сбежать.
Сама игра должна выйти 30 апреля. Первые обзоры профильной прессы должны появиться завтра, когда спадет эмбарго на их публикацию.
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте 1 игра
500 ГБ, разрешение игр - Full HD (1080p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
1 ТБ, разрешение игр - QHD (1440p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Компания Sony представила релизный трейлер Returnal — нового эксклюзива для PlayStation 5. Это кинематографичный roguelike-экшен от третьего лица, который расскажет о пилоте...
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