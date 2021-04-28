Вышел релизный трейлер нового эксклюзива PlayStation 5

Источник материала: Onliner

Компания Sony представила релизный трейлер Returnal — нового эксклюзива для PlayStation 5. Это кинематографичный roguelike-экшен от третьего лица, который расскажет о пилоте космического корабля, попавшей на враждебную планету. Она оказалась во временной петле, из которой попытается сбежать.

Сама игра должна выйти 30 апреля. Первые обзоры профильной прессы должны появиться завтра, когда спадет эмбарго на их публикацию.