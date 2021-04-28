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Из политзаключенных в президенты. Невероятная судьба Вацлава Гавела

28.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Нонконформист, диссидент, президент и человек, поддерживавший гражданское общество в Беларуси. В рамках спецпроекта «Власть» «Салідарнасць» рассказывает об одном из самых незаурядных политиков прошлого века.

Из политзаключенных в президенты. Невероятная судьба Вацлава Гавела

В начале 80-х Вацлав Гавел сидел в тюрьме и переживал отчаяние. Казалось, что перемены в стране при его жизни уже не наступят.

За спиной Гавела были многие годы диссидентства, которые не привели к возникновению широкого общественного движения за перемены. Здоровье драматурга за решеткой оказалось сильно подорвано.

В тот момент политзаключенного Вацлава Гавела смело можно было назвать человеком трагической судьбы.

Вацлав родился в 1936 году в зажиточной семье крупных бизнесменов, но после войны с установлением коммунистической власти оказался человеком второго сорта. Выходец из буржуазной семьи не смог поступить в гуманитарный университет и был вынужден устроиться рабочим в театр.

Свое призвание Вацлав нашел в написании пьес, которые принесли ему известность в Чехословакии и за ее пределами. В сатирических произведениях Гавел высмеивал действительность тоталитарного режима, дав ему название «Абсурдистан».

Из политзаключенных в президенты. Невероятная судьба Вацлава Гавела

Постановку пьес Гавела в Чехословакии со временем запретили. Но его ставили на Западе, что гарантировало драматургу неплохой доход и независимость от государства.

Во время «Пражской весны», периода либерализации в 1968 году, Гавел был уже заметной фигурой в общественной жизни страны: участвовал в акциях протеста, работал на радио, руководил редколлегией журнала.

После ввода советских танков в социалистической Чехословакии надолго наступил так называемый период «нормализации», который характеризовался в том числе репрессиями против инакомыслящих. Тот период в жизни Гавел назвал «сплошным бесформенным туманом».

Из политзаключенных в президенты. Невероятная судьба Вацлава Гавела

Совершенно не стремясь к этому, писатель-нонконформист стал один из самых известных диссидентов.

Порядок», унижающий человеческое достоинство, ведет не к общественному или, скажем, экономическому подъему, но совсем наоборот: он порождает апатию и приспособленчество.

Вацлав Гавел

Отказавшись покидать страну, Гавел делал что мог: писал произведения и воззвания к главе государства и обществу, занимался правозащитной деятельностью, стал одним из инициаторов «Хартии-77» – публичного манифеста с критикой коммунистического режима. В эссе «Сила бессильных» автор взывал к коллективной ответственности, говорил о необходимости сопротивляться.

Был период, когда, чтобы власти не привлекли его к ответственности за тунеядство, Гавел устроился грузчиком на пивзавод.

Из политзаключенных в президенты. Невероятная судьба Вацлава Гавела

Но для общества драматург и его соратники были всего лишь небольшой группой диссидентов. Известный государственный деятель демократической Чехии Павел Рыхетский вспоминал, что в стране в те времена «в действительности не было никакого сопротивления, а «Хартия» никогда не имела больше двух тысяч подписантов в пятнадцатимиллионном народе, и то часть из них была в эмиграции».

Гавел пил, курил, спал с красивыми женщинами, слушал рок-н-ролл и баловался психотропными средствами. Это было безвременье, когда стагнация сопровождалась некоторой степенью гедонизма.

Михаэль Жантовски, друг и пресс-секретарь Гавела

Чехословакия выглядела бедной родственницей на фоне соседних ФРГ и Австрии, но по сравнению с другими странами соцлагеря уровень жизни здесь был довольно высок.

Все мы привыкли к тоталитарному режиму и приняли его как неизменную данность, тем самым по сути его поддерживая. Иными словами: все мы (хотя, разумеется, в разной степени) ответственны за ход тоталитарной машины, никого из нас нельзя считать только её жертвой, все мы одновременно и ее конструкторы.

Вацлав Гавел

В 1979 году Гавела посадили за якобы попытку госпереворота. Через четыре года власти Чехословакии перевели его под домашний арест из-за поднявшейся на Западе шумихи по поводу угрозы для жизни драматурга.

На время Гавел ушел в тень.  Еще в 1988 году он говорил: «Я никогда не хотел и сейчас не хочу быть политиком». Но уже через год общественная стихия вытолкнула Гавела на вершину исторических событий.

Из политзаключенных в президенты. Невероятная судьба Вацлава Гавела

Во время «Бархатной революции» Гавел стал инициатором создания «Гражданского форума», ведущей силы демократической оппозиции.

В конце 1989 года парламент избрал его президентом – первым некоммунистическим лидером страны за последние 40 лет. За него проголосовали даже члены компартии – Гавел стал объединяющей фигурой для Чехословакии, гарантом мирных демократических преобразований.

Гавел обладал почти религиозной тягой к примирению. Он отказался судить чехов, замешанных в преступлениях советского режима, он извинился перед Германией за послевоенную высылку судетских немцев, он избегал конфронтаций и неизменно выбирал путь диалога, стремясь, скорее, понять, чем демонизировать позицию оппонента.

Михаэль Жантовски

Из политзаключенных в президенты. Невероятная судьба Вацлава Гавела

Гавел на могиле академика Сахарова

Основная власть концентрировалась в руках правительства и парламента. Но пользовавшийся громадным моральным авторитетом Гавел всеми силами содействовал демократизации общественно-политической жизни, экономическим реформам и движению своей страны ко вступлению в НАТО и Евросоюз. Не имея опыта руководителя, он сделал все настолько аккуратно и мирно, что заслужил признание не только чехов, но и других европейцев. 

Павел был одним из великих европейцев нашего времени.

Экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт

Даже на посту президента он не утратил самоиронии и оставался свободным художником. Гавел сбегал из президентского дворца, публично шутил, женился во второй раз.  

Из политзаключенных в президенты. Невероятная судьба Вацлава Гавела

Президент Гавел совершает побег от охранников

Из политзаключенных в президенты. Невероятная судьба Вацлава Гавела

С супругой Дагмар Гавловой, 2005 год

После сложения президентских полномочий в 2003 году национальный герой Чехии, вернувший ее в сердце Европы, продолжил влиять на политику на континенте.

Особое внимание Гавел уделял нашей стране. Он много говорил о репрессиях и нарушениях прав человека в Беларуси, призывал европейские страны «изолировать» режим Лукашенко, писал политзаключенным. Еще будучи президентом Чехии, Гавел прислал официальное приветствие, на котором был принят Акт Независимости Беларуси.

Из политзаключенных в президенты. Невероятная судьба Вацлава Гавела

Из политзаключенных в президенты. Невероятная судьба Вацлава Гавела

Из политзаключенных в президенты. Невероятная судьба Вацлава Гавела

Один их самых незаурядных политиков XX века ушел из жизни в 2011 году, оставив о себе хорошую память в сердцах миллионов людей.

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