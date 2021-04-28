В Беларуси проходит конкурс экологических стартапов

Второй сезон конкурса экологических стартапов Belarus Green Awards объявлен в Беларуси с 5 апреля 2021 года.

Belarus Green Awards 2021 – это масштабный республиканский конкурс бизнес идей в сфере экологии, который объединяет все регионы Беларуси, а его миссией является поиск решения экологических проблем мирового масштаба через инновационные проекты.

Целью конкурса является выявление актуальнейших бизнес-идей экологической тематики, способствующих улучшению уровня экологической ситуации и повышению качества жизни населения Беларуси и всего мира.

В конкурсе могут принимать участие проекты из следующих сфер:

Производство

Технологические решения

Продовольственные продукты

Непродовольственные товары

Хозяйственные товары

Косметика

Услуги.

Критерии для отбора участников, готовых представить свой эко-стартап следующие:

Участник должен быть из Беларуси Участником может стать как физическое, так и юридическое лицо Финансовая устойчивость Проект должен способствовать решению экологической проблемы, быть социально значимым и инновационным Срок существования проекта не более 1,5 года (при условии, что он уже запущен).

Масштабность проекта и возможность последующей его реализации в международных масштабах.

Конкурс проходит в три этапа.

Первый этап - сбор анкет, стартовал 5 апреля и продлится до 5 мая. В этот период пройдет сбор заявок на участие.

Второй этап - полуфинал, начнется 10 мая: 10 проектов, отобранных жюри, будут представлены для народного голосования на сайте pasternak.by.

Третий этап - финал, в рамках которого пройдет защита конкурсных работ перед жюри и награждение победителей, состоится 3 июня в рамках открытия большой международной экологической выставки Ecology Expo 2021 в Минске с участием иностранных партнеров, инвесторов, представителей министерств, экологических инициатив, представителей СМИ.

Призовой фонд Belarus Green Awards 2021 составляет 35 000 BYN, которые победители смогут потратить на реализацию и усовершенствование своего проекта.

Как проходил конкурс в 2020 году, и кто стал победителем можно посмотреть тут .

Belarus Green Awards 2021 – это возможность обнародовать своей проект на всю страну и в международных масштабах, получить огласку в СМИ, менторскую помощь, а также финансы на реализацию своего дела.

Дедлайн подачи анкет - 5 мая. Анкета участника конкурса Belarus Green Awards 2021 и вся подробная информация о конкурсе:

https://pasternak.by/belarusgreenawards

Организаторы конкурса: