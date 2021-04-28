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В Беларуси проходит конкурс экологических стартапов
Источник материала: БДГ
Второй сезон конкурса экологических стартапов Belarus Green Awards объявлен в Беларуси с 5 апреля 2021 года.
Belarus Green Awards 2021 – это масштабный республиканский конкурс бизнес идей в сфере экологии, который объединяет все регионы Беларуси, а его миссией является поиск решения экологических проблем мирового масштаба через инновационные проекты.
Целью конкурса является выявление актуальнейших бизнес-идей экологической тематики, способствующих улучшению уровня экологической ситуации и повышению качества жизни населения Беларуси и всего мира.
В конкурсе могут принимать участие проекты из следующих сфер:
Критерии для отбора участников, готовых представить свой эко-стартап следующие:
Масштабность проекта и возможность последующей его реализации в международных масштабах.
Конкурс проходит в три этапа.
Первый этап - сбор анкет, стартовал 5 апреля и продлится до 5 мая. В этот период пройдет сбор заявок на участие.
Второй этап - полуфинал, начнется 10 мая: 10 проектов, отобранных жюри, будут представлены для народного голосования на сайте pasternak.by.
Третий этап - финал, в рамках которого пройдет защита конкурсных работ перед жюри и награждение победителей, состоится 3 июня в рамках открытия большой международной экологической выставки Ecology Expo 2021 в Минске с участием иностранных партнеров, инвесторов, представителей министерств, экологических инициатив, представителей СМИ.
Призовой фонд Belarus Green Awards 2021 составляет 35 000 BYN, которые победители смогут потратить на реализацию и усовершенствование своего проекта.
Как проходил конкурс в 2020 году, и кто стал победителем можно посмотреть
Belarus Green Awards 2021 – это возможность обнародовать своей проект на всю страну и в международных масштабах, получить огласку в СМИ, менторскую помощь, а также финансы на реализацию своего дела.
Дедлайн подачи анкет - 5 мая. Анкета участника конкурса Belarus Green Awards 2021 и вся подробная информация о конкурсе:
Организаторы конкурса:
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Второй сезон конкурса экологических стартапов Belarus Green Awards объявлен в Беларуси с 5 апреля 2021 года.
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