Силовики думают, что ситуация их безнаказанности и тотальной индульгенции останется навечно?

программа "Размова" ) эксперт высказал мысль, что белорусские силовики не способны на заговор и не представляют из себя политическую силу, т.к. у них нет понятия корпоративности и традиции политического лидерства. В интервью Белсату () эксперт высказал мысль, что белорусские силовики не способны на заговор и не представляют из себя политическую силу, т.к. у них нет понятия корпоративности и традиции политического лидерства.





– Способность к самостоятельным решениям, к публичным самостоятельным решениям в высшем офицерском составе вообще не присуствует, – отметил Поротников.





Руководитель Belarus Security Blog также подчеркнул:





– Будучи частью власти, силовики не способны думать наперед, прогнозировать, что будет хотя бы через полгода. При этом Лукашенко достаточно открыто говорит, что он уходит. Но они думают, что ситуация их безнаказанности и тотальной индульгенции останется навечно.





Что будут делать люди в рядах силовиков, не согласные с нарушениями законов и политическими репрессиями? По мнению Андрея Поротникова, они продолжат уходить из силовых структур или будут выполнять приказы неэффективно.





Он считает некорректным сравнивать ситуацию в современной Беларуси со сталинскими временами:





– Человек, который не хочет принимать участие в этих пытках, не принимает участия. Это добровольное участие. Это не ситуация НКВД СССР: если ты отказывался, то сам шел в этот архипелаг ГУЛАГ. Это ситуация гестапо. Там добровольцы. Кто не хотел, тот уходил безо всяких последствий для себя.





По его мнению, сознательных садистов в силовых структурах примерно столько же, как и в остальном обществе, просто они помещены в ситуацию безнаказанности.





При политических изменениях в стране «большинство людей, которые сейчас служат в силовых ведомствах, останутся на своих местах – хотя бы потому, что других нет».





Но как считает Поротников, будут проведены расследования и виновные в грубых нарушениях закона понесут ответственность.







