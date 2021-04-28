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Скончался подросток, который поджег себя в Лунинецком районе
Источник материала: Партизан
17-летний подросток, который облил себя неизвестной жидкостью и поджег, 27 апреля от полученных телесных повреждений скончался в учреждении здравоохранения, сообщает БЕЛТА.
17-летний подросток, который облил себя неизвестной жидкостью и поджег, 27 апреля от полученных
Сейчас Следственный комитет расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 145 (Доведение до самоубийства) УК, выясняет обстоятельства происшествия. Следователи допрашивают всех возможных свидетелей, назначен ряд необходимых экспертных исследований.
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17-летний подросток, который облил себя неизвестной жидкостью и поджег, 27 апреля от полученных телесных повреждений скончался в учреждении здравоохранения,...
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