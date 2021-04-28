Тихановская созвонилась с президентом Польши: поздравила Анджея Дуду и весь польский народ с Днем Конституции









пишет belsat.eu. В Беларуси этот день не отмечается на официальном уровне, хотя 3 мая 1791 года белорусские и польские земли вместе были в составе Речи Посполитой. Тихановская отметила, что белорусский народ также гордится той Конституцией — первой в Европе и второй в мире. Согласно Telegram-каналу Светланы Тихановской, она поздравила Анджея Дуду и весь польский народ с Днем Конституции, который в Польше отмечают 3 мая,belsat.eu. В Беларуси этот день не отмечается на официальном уровне, хотя 3 мая 1791 года белорусские и польские земли вместе были в составе Речи Посполитой. Тихановская отметила, что белорусский народ также гордится той Конституцией — первой в Европе и второй в мире.

Тихановская и Дуда обсудили:

ситуацию с польским меньшинством в Беларуси, аресты и обвинения против представителей Союза поляков;

программы поддержки репрессированных белорусов в Польше;

поддержку Польшей студентов, академиков, историков, журналистов, IT-сектора и белорусской диаспоры в Польше;

будущую интеграцию демократической Беларуси в Балто-Черноморский союз и «Люблинский квартет» (с Польшей, Украиной и Литвой);

участие белорусских демократических активистов в «Восточном партнерстве»;

сотрудничество с Польшей в рамках ОБСЕ, Совета ООН по правам человека и других организациях, чтобы приблизить переговоры с властями Беларуси и расследовать преступления против белорусов;

принятие 4-го пакета санкций Евросоюза.

Тихановская также просила Дуду продолжать помогать «Белсату», «Еврорадио» и «Радыё Рацыя», стипендиальной программе Калиновского; поддержать начало ее контактов с руководством Армении, Грузии, Молдовы и Украины.





Тихановская и Дуда пока не встречались лично, возможность устроить такую встречу пока только обсуждали с послом Польши в Беларуси. Но еще в сентябре 2020 года с Тихановской встретился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.















