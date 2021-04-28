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Тихановская созвонилась с президентом Польши: поздравила Анджея Дуду и весь польский народ с Днем Конституции
Источник материала: Партизан
Светлана Тихановская провела телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает офис экс-кандидата в президенты.
Согласно Telegram-каналу Светланы Тихановской, она поздравила Анджея Дуду и весь польский народ с Днем Конституции, который в Польше отмечают 3 мая,
Тихановская и Дуда обсудили:
ситуацию с польским меньшинством в Беларуси, аресты и обвинения против представителей Союза поляков;
программы поддержки репрессированных белорусов в Польше;
поддержку Польшей студентов, академиков, историков, журналистов, IT-сектора и белорусской диаспоры в Польше;
будущую интеграцию демократической Беларуси в Балто-Черноморский союз и «Люблинский квартет» (с Польшей, Украиной и Литвой);
участие белорусских демократических активистов в «Восточном партнерстве»;
сотрудничество с Польшей в рамках ОБСЕ, Совета ООН по правам человека и других организациях, чтобы приблизить переговоры с властями Беларуси и расследовать преступления против белорусов;
принятие 4-го пакета санкций Евросоюза.
Тихановская также просила Дуду продолжать помогать «Белсату», «Еврорадио» и «Радыё Рацыя», стипендиальной программе Калиновского; поддержать начало ее контактов с руководством Армении, Грузии, Молдовы и Украины.
Тихановская и Дуда пока не встречались лично, возможность устроить такую встречу пока только обсуждали с послом Польши в Беларуси. Но еще в сентябре 2020 года с Тихановской встретился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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Тихановская созвонилась с президентом Польши: поздравила Анджея Дуду и весь польский народ с Днем Конституции
Светлана Тихановская провела телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает офис экс-кандидата в президенты.
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