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Суд над Павлом Северинцем и еще пятью активистами начнется 12 мая

28.04.2021 17:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд над сопредседателем оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павлом Северинцем начнется 12 мая. Вместе с ним будут судить пять активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь»: Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского и Андрея Войнича.

 

Суд над Павлом Северинцем и еще пятью активистами начнется 12 мая
Павел Северинец. Фото: БелаПАН.

 

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на «Европейскую Беларусь», дело будет рассматриваться в Могилевском областном суде.

Политик был задержан 7 июня 2020 года возле своего дома вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты.

21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Однако Следственный комитет сообщил, что в отношении политика возбуждено дело по ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления). Затем стало известно, что политику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках), его оставили под стражей.

Войнич, Юхневич и Афнагель были задержаны 25 сентября. В октябре им предъявили обвинение также по ч. 2 ст. 293 УК. В феврале 2021 года координатору «Европейской Беларуси» Афнагелю было предъявлено еще одно обвинение — по ч. 3 ст. 293 УК (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках, либо финансирование этой деятельности).

О задержании Винярского МВД сообщило 26 января. По данным правозащитников, ему также предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках).

Блогер YouTube-канала «Серый кот» Дмитрий Козлов был задержан 10 июня и на следующий день арестован на 20 суток. Он должен был выйти на свободу 30 июня, но его оставили за решеткой. Позже стало известно, что в отношении Козлова возбуждено дело по ч. 1 ст. 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Все шестеро обвиняемых находятся в могилевской тюрьме № 4.

Правозащитники признали их политзаключенными.

 
 
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Суд над сопредседателем оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павлом Северинцем начнется 12 мая.
 
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