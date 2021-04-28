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В Брестском районе инспекторы ГАИ устроили погоню за пьяным мотоциклистом

28.04.2021 17:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Поздним вечером 27 апреля в деревне Борисы Брестского района наряд Госавтоинспекции подал сигнал об остановке водителю мотоцикла «ЗИД». Однако байкер проигнорировал требование гаишник и предпочел скрыться.

 

В Брестском районе инспекторы ГАИ устроили погоню за пьяным мотоциклистом
Фото: скриншот видео УВД Брестского облисполкома.

 

Как сообщает портал gaibrest.by, во время преследования инспекторы неоднократно требовали у водителя мотоцикла остановиться, используя проблесковые маячки синего и красного цвета и специальный звуковой сигнал. Спустя десять минут преследования беглец был задержан.

Им оказался 41-летний житель Брестского района, лишенный права управления транспортными средствами за вождение в пьяном виде. По визуальным признакам мужчина снова находился подшофе, это подтвердил результат медицинского освидетельствования – 2,1 промилле.

В отношении нарушителя составлено сразу четыре протокола об административных нарушениях, в том числе за управление транспортным средством без прав, а также в состоянии алкогольного опьянения. За подобные правонарушения мотоциклист уже привлекался к административной и уголовной ответственности.

 
 
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Поздним вечером 27 апреля в деревне Борисы Брестского района наряд Госавтоинспекции подал сигнал об остановке водителю мотоцикла «ЗИД». Однако байкер...
 
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