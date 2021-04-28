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Объявлены цены на Volkswagen Golf для рынка Таможенного союза

28.04.2021 17:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Российский импортер Volkswagen объявил о старте продаж хетчбэка Golf восьмого поколения. Машина выйдет на рынок РФ в том числе в исполнении GTI. Отличные новости для любителей Volkswagen, проживающих в ТС. 

Как пишет «Коммерсант», на местном рынке 5-дверный хетчбэк будет доступен со 150-сильным 1,4-литровым бензиновым турбомотором. TSI идет в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель предложат в комплектации Exclusive по цене от 2,5 млн руб. Это 33,4 тысячи долларов. Недешево, но и комплектация со старта — очень богатая. Явно, в Volkswagen делают ставку на «имиджевые продажи», а не конкуренцию Skoda Octavia.

Volkswagen Golf GTI с 245-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором, 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG будет стоить от 3 млн руб. Новый Volkswagen Golf уже доступен к заказу. У белорусских дилеров Golf на данный момент недоступен. У нас вообще непремиальные модели С-класса практически отсутствуют у импортеров.

Volkswagen Tiguan I, 2009 г.в., 195 000 км
красный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
23 312 р.
9090$ / 7532€
Volkswagen Passat CC I, 2010 г.в., 185 000 км
черный, седан, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
21 799 р.
8500$ / 7043€
Volkswagen LT II 35, 1997 г.в., 490 000 км
белый, фургон, дизель 2.5 л, механическая, задний привод
23 079 р.
8999$ / 7457€
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Российский импортер Volkswagen объявил о старте продаж хетчбэка Golf восьмого поколения. Машина выйдет на рынок РФ в том числе в исполнении GTI. Отличные новости для...
 
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