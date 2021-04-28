Объявлены цены на Volkswagen Golf для рынка Таможенного союза

Источник материала: Onliner

Российский импортер Volkswagen объявил о старте продаж хетчбэка Golf восьмого поколения. Машина выйдет на рынок РФ в том числе в исполнении GTI. Отличные новости для любителей Volkswagen, проживающих в ТС.

Как пишет «Коммерсант» , на местном рынке 5-дверный хетчбэк будет доступен со 150-сильным 1,4-литровым бензиновым турбомотором. TSI идет в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель предложат в комплектации Exclusive по цене от 2,5 млн руб. Это 33,4 тысячи долларов. Недешево, но и комплектация со старта — очень богатая. Явно, в Volkswagen делают ставку на «имиджевые продажи», а не конкуренцию Skoda Octavia.

Volkswagen Golf GTI с 245-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором, 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG будет стоить от 3 млн руб. Новый Volkswagen Golf уже доступен к заказу. У белорусских дилеров Golf на данный момент недоступен. У нас вообще непремиальные модели С-класса практически отсутствуют у импортеров.