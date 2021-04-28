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Объявлены цены на Volkswagen Golf для рынка Таможенного союза
Источник материала: Onliner
Российский импортер Volkswagen объявил о старте продаж хетчбэка Golf восьмого поколения. Машина выйдет на рынок РФ в том числе в исполнении GTI. Отличные новости для любителей Volkswagen, проживающих в ТС.
Как пишет
Volkswagen Golf GTI с 245-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором, 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией DSG будет стоить от 3 млн руб. Новый Volkswagen Golf уже доступен к заказу. У белорусских дилеров Golf на данный момент недоступен. У нас вообще непремиальные модели С-класса практически отсутствуют у импортеров.
красный, внедорожник, бензин 2 л, автоматическая, полный привод
черный, седан, бензин 2 л, автоматическая, передний привод
белый, фургон, дизель 2.5 л, механическая, задний привод
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Российский импортер Volkswagen объявил о старте продаж хетчбэка Golf восьмого поколения. Машина выйдет на рынок РФ в том числе в исполнении GTI. Отличные новости для...
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