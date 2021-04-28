Бизнес и санкции: в Швеции обратили внимание на поставку в Беларусь продукции Siemens

Источник материала: Onliner

Официально Швеция поддерживает санкции в отношении Беларуси и выступает за их расширение. При этом страна (точнее, местная Siemens Industrial Turbomachinery) еще в 2019 году подписала миллиардный контракт на поставку оборудования для интеграции БелАЭС в энергосистему.

«Siemens Industrial Turbomachinery является одним из крупнейших поставщиков оборудования для нужд энергетического сектора и промышленных предприятий Республики Беларусь и имеет значительный опыт взаимодействия с нашей страной в части сервиса и участия в модернизации энергосистемы республики», — так сообщалось о подписании контракта. — Пиково-резервные энергоисточники будут построены на действующей станции с целью поставки электроэнергии в сеть в случае нештатных ситуаций. Резервные мощности создаются за счет установки быстродействующих газотурбинных установок и газопоршневых агрегатов, которые могут выдать электроэнергию в сеть в течение 15 минут».

Сейчас на сделку обратили внимание шведские СМИ. Насколько эта публичность сможет резонировать — открытый вопрос.

Минэнерго сегодня так прокомментировало слухи и возможные риски: «Официально информации о приостановке поставок оборудования в рамках проекта по строительству в Беларуси пиково-резервных источников от компании в министерство не поступало».

27 апреля в Министерстве энергетики состоялась рабочая встреча с представителями компании Siemens, на которой обсужден ход реализации проекта, в том числе сроки поставок оборудования. В настоящее время на площадках сооружения находятся технические специалисты компании.

Проектом предусматривается строительство пиково-резервных энергоисточников на базе газотурбинных установок на четырех электростанциях ГПО «Белэнерго»: Березовская и Лукомльская ГРЭС, Новополоцкая ТЭЦ и ТЭЦ-5 — суммарной мощностью 800 МВт. Их ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году. По всем проектам ведутся строительно-монтажные работы.

В соответствии с условиями контракта белорусской стороной осуществлены авансовые платежи для изготовления оборудования компанией Siemens под выданные банковские гарантии. Часть оборудования уже отгружена. Контрактами предусмотрены штрафные санкции в случае срыва компанией договорных обязательств.