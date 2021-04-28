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Бизнес и санкции: в Швеции обратили внимание на поставку в Беларусь продукции Siemens
Источник материала: Onliner
Официально Швеция поддерживает санкции в отношении Беларуси и выступает за их расширение. При этом страна (точнее, местная Siemens Industrial Turbomachinery) еще в 2019 году подписала миллиардный контракт на поставку оборудования для интеграции БелАЭС в энергосистему.
«Siemens Industrial Turbomachinery является одним из крупнейших поставщиков оборудования для нужд энергетического сектора и промышленных предприятий Республики Беларусь и имеет значительный опыт взаимодействия с нашей страной в части сервиса и участия в модернизации энергосистемы республики», — так
Сейчас на сделку
Минэнерго сегодня так прокомментировало слухи и возможные риски: «Официально информации о приостановке поставок оборудования в рамках проекта по строительству в Беларуси пиково-резервных источников от компании в министерство не поступало».
27 апреля в Министерстве энергетики состоялась рабочая встреча с представителями компании Siemens, на которой обсужден ход реализации проекта, в том числе сроки поставок оборудования. В настоящее время на площадках сооружения находятся технические специалисты компании.
Проектом предусматривается строительство пиково-резервных энергоисточников на базе газотурбинных установок на четырех электростанциях ГПО «Белэнерго»: Березовская и Лукомльская ГРЭС, Новополоцкая ТЭЦ и ТЭЦ-5 — суммарной мощностью 800 МВт. Их ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году. По всем проектам ведутся строительно-монтажные работы.
В соответствии с условиями контракта белорусской стороной осуществлены авансовые платежи для изготовления оборудования компанией Siemens под выданные банковские гарантии. Часть оборудования уже отгружена. Контрактами предусмотрены штрафные санкции в случае срыва компанией договорных обязательств.
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