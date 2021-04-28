В некоторых домах Минска горячую воду отключат позже, чем планировали. Вот адреса

Источник материала: Onliner

Отключение горячего водоснабжения в Минске по некоторым адресам с 12 мая переносится на более поздний срок. Об этом агентству «Минск-Новости» сообщили в «Минских тепловых сетях».

Так, с 26 мая отключат горячее водоснабжение по следующим адресам:

ул. Купревича, 1 к. 1, 1 к. 2, 1 к. 3, 1 к. 4, 1 к. 5, 2, 3, 3в, 3 к. 2, 4, 5 к. 1, 5 к. 2, 5 к. 3, 5 к. 5, 5 к. 6, 7, 8 к. 2, 10, 12, 14, 18, г. п. 1;

пр. Независимости, 164, 168 к. 1, 2, 3; 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182;

ул. Никифорова, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51;

ул. Программистов, 3, 9;

ул. Руссиянова, 1, 3 к. 1, 2, 3; 4, 5 к. 1, 2, 3; 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к. 1, 2, 3, 4; 14, 15, 15 к. 2, 16, 17, 18, 21, 21а, 23, 24, 25, 26, 27 к. 1; 27 к. 2, 27 к. 3, 28, 29 к. 1, 29 к. 2, 30 к. 1, 2; 32 к. 1, 2; 36, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 54;

ул. Стариновская, 2, 4;

ул. Ф. Скорины, 34, 36, 36а, 37, 39, 39а, 40, 41, 41а, 41б, 43, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 50, 51, 52;

ул. Шугаева, 3 к. 1, 2, 3, 4; 7, 9, 11, 13 к. 1, 2, 3; 15 к. 1, 2; 17б, 17 к. 1, 2, 3; 19 к. 1, 2, 3; 21, 21 к. 1, 2; 23 к. 1, 2; 25, 27.