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Белорусам приходят SMS о зачислении $200 от «Белинвестбанка» (обновлено)

28.04.2021 17:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Некоторые читатели Onliner сообщают, что им пришли SMS от «Белинвестбанка» о зачислении средств на счет. Речь идет о сумме в 519 рублей ($200). Правда, в интернет-банке наших читателей это поступление никак не отражается. SMS пришло даже тем, кто уже давно не пользуется услугами данного банка.

— Пришло такое SMS маме, которая пользуется «Белинвестбанком». С того же номера, с которого обычно ей банк присылает сообщения. Деньги никакие не поступили и не должны были поступить. А через 15 минут и мне такое же SMS пришло, хотя я много лет не пользовался «Белинвестбанком», — цитируем одно из сообщений в редакцию.

Высказываются предположения, что это может быть сбой в службе доставки сообщений.

В официальном аккаунте банка в Instagram появилось сообщение о том, что произошел сбой программного обеспечения. Из-за чего некоторые получили сообщения о зачислении денежных средств. Банк приносит свои извинения, предлагает понять или простить. Большинство проголосовало за «понять».

Белорусам приходят SMS о зачислении 0 от «Белинвестбанка» (обновлено)

 
 
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Некоторые читатели Onliner сообщают, что им пришли SMS от «Белинвестбанка» о зачислении средств на счет. Речь идет о сумме в 519 рублей ($200). Правда, в интернет-банке наших...
 
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