ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановского и Статкевича. Стало известно, в чем обвиняют Игоря Лосика

28.04.2021 17:35 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича и иных лиц. Об этом сообщает Следственный комитет. Кроме того, стало известно, в чем обвиняют блогера Игоря Лосика.

В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят шесть человек.

«Тихановскому, Сакову, Попову инкриминированы организация массовых беспорядков на территории Беларуси в 2020 году (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса); распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов (ч. 3 ст. 130 УК); угрозы в адрес председателя Центризбиркома (ч. 2 ст. 191 УК); организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 342 УК). Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 УК), — рассказал Евгений Архиреев. — Действия обвиняемых Лосика и Цыгановича квалифицированы как разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц (ч. 3 ст. 130 УК), и организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч. 1 ст. 293 УК)».

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Расследование в отношении скрывшихся обвиняемых и иных лиц продолжается.

А вот какие санкции предусматривают перечисленные статьи Уголовного кодекса:

  • ч. 1 ст. 293 УК РБ — лишение свободы на срок от 5 до 15 лет;
  • ч. 3 ст. 130 УК РБ — лишение свободы на срок от 5 до 12 лет;
  • ч. 2 ст. 191 УК РБ — ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на срок до 5 лет;
  • ч. 1 ст. 342 УК РБ — наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

(будет дополнено)

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича и иных лиц. Об этом сообщает Следственный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Силовики думают, что ситуация их безнаказанности и тотальной индульгенции останется навечно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by