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СК завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановского и Статкевича. Стало известно, в чем обвиняют Игоря Лосика
Источник материала: Onliner
Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича и иных лиц. Об этом
В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят шесть человек.
«Тихановскому, Сакову, Попову инкриминированы организация массовых беспорядков на территории Беларуси в 2020 году (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса); распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов (ч. 3 ст. 130 УК); угрозы в адрес председателя Центризбиркома (ч. 2 ст. 191 УК); организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 342 УК). Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 УК), — рассказал Евгений Архиреев. — Действия обвиняемых Лосика и Цыгановича квалифицированы как разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц (ч. 3 ст. 130 УК), и организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч. 1 ст. 293 УК)».
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Расследование в отношении скрывшихся обвиняемых и иных лиц продолжается.
А вот какие санкции предусматривают перечисленные статьи Уголовного кодекса:
(будет дополнено)
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СК завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановского и Статкевича. Стало известно, в чем обвиняют Игоря Лосика
Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича и иных лиц. Об этом сообщает Следственный...
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