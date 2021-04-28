СК завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановского и Статкевича. Стало известно, в чем обвиняют Игоря Лосика

Источник материала: Onliner

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича и иных лиц. Об этом сообщает Следственный комитет. Кроме того, стало известно, в чем обвиняют блогера Игоря Лосика.

В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят шесть человек.

«Тихановскому, Сакову, Попову инкриминированы организация массовых беспорядков на территории Беларуси в 2020 году (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса); распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов (ч. 3 ст. 130 УК); угрозы в адрес председателя Центризбиркома (ч. 2 ст. 191 УК); организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 342 УК). Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 УК), — рассказал Евгений Архиреев. — Действия обвиняемых Лосика и Цыгановича квалифицированы как разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц (ч. 3 ст. 130 УК), и организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч. 1 ст. 293 УК)».

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Расследование в отношении скрывшихся обвиняемых и иных лиц продолжается.

А вот какие санкции предусматривают перечисленные статьи Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 293 УК РБ — лишение свободы на срок от 5 до 15 лет;

— лишение свободы на срок от 5 до 15 лет; ч. 3 ст. 130 УК РБ — лишение свободы на срок от 5 до 12 лет;

— лишение свободы на срок от 5 до 12 лет; ч. 2 ст. 191 УК РБ — ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на срок до 5 лет;

— ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишение свободы на срок до 5 лет; ч. 1 ст. 342 УК РБ — наказываются штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

(будет дополнено)