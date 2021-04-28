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СК завершил расследование дела Тихановского, Статкевича, Лосика. Вот как звучат обвинения

28.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Дело передают в суд.

О завершении расследования сообщил Следственный комитет.

Так, Сергею Тихановскому вменяют организацию массовых беспорядков (часть первая статьи 293 УК), распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и «правоохранительных» органов (часть третья статьи 130 УК).

А еще — угрозы в адрес главы ЦИК Лидии Ермошиной (часть вторая статьи 191 УК), организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (часть первая статьи 342 УК).

Николаю Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (часть первая статьи 293 УК).

Действия Игоря Лосика квалифицированы как разжигание социальной вражды и розни, совершенные группой лиц (часть третья статьи 130 УК), и организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (часть первая статьи 293 УК).

 
 
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