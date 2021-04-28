Под Минском построят скандинавский дом с конструктором жилья. Это как?

В квартале «Зеленая гавань» началось строительство 4-этажного ситихауса с «конструктором отделки» — впервые еще на уровне котлована можно спланировать каждую деталь в интерьере. При возведении дома по максимуму сохранят существующие и высадят новые взрослые деревья, а двор будет закрытым от машин и шумов.

Ситихаус построят на Березовой аллее в окружении деревьев. Дом будет состоять из четырех подъездов, в каждом — по четыре этажа. Для строительства используют сборные железобетонные изделия.

Квартиры на первом этаже включают собственные террасы и погреб. Жилье повыше идет с остекленными лоджиями. Квартиры спроектированы с учетом европейских тенденций: много света, широкие пространства. На улицу выходят французские окна с низким подоконником, под которым хватит места для радиатора.

В ситихаусе будут квартиры до 100 «квадратов». Самые компактные — «однушки» площадью 39 «квадратов», а для больших семей — квартиры до 4 комнат. Квартиры можно взять с черновой или готовой отделкой, в том числе, с кухней.

Будущий интерьер можно выбрать самостоятельно с помощью «конструктора отделки». В отделку входят электрика, сантехника, напольные покрытия, обои под покраску, межкомнатные и входные двери. Из интересного — индивидуальные кухни немецкого производства, которые еще не внедряли в белорусских новостройках.

Застройщик сохранит аутентичную растительность вокруг дома. С помощью специального оборудования высадят и новые деревья — не саженцы, а взрослые крупномеры.

Территория вокруг дома будет закрытой — только для жильцов и их гостей. Во дворе появятся «тихие» зоны отдыха, куда не проникают посторонние шумы и звуки города. Для детей будет игровая площадка. Рядом с домом — воркаут-зона, площадки для настольного тенниса и кикера.

«Формат ситихаусов пользуется сейчас спросом. С одной стороны, это возможность жить в тишине на природе, с другой — пользоваться всей инфраструктурой и находиться в пяти минутах езды от Минска. Рядом есть поле для гольфа и заказник, так что едва ли возникнет вопрос, чем заняться в выходные. Мы постарались максимально сохранить и приумножить то, что делает это место атмосферным — взрослые деревья. Наслаждаться природой можно будет в собственном дворе, на террасе, лоджии и за пределами дома. Это настоящий город на природе», — считают в компании «А-100 Девелопмент».

Парковка со шлагбаумом будет примыкать к внешней стороне дома, во двор машины не попадут. Все подъезды сделают проходными — со стеклянными дверями и видеодомофонами. Дизайн входной группы включает натуральные материалы и декоративные светильники. Вход будет без ступеней — непосредственно с уровня тротуара. У каждого подъезда предусмотрены щетки для обуви.

Владельцам квартир предоставят бесплатное дополнительное обслуживание на 2 года от управляющей компании «А-100 Комфорт». Специалисты будут следить за состоянием улиц, дворов, ухаживать за зелеными зонами и устранять неисправности. Предусмотрен круглосуточный клиентский центр и аварийная служба, а для связи из любой точки мира разработано мобильное приложение.

«Зеленая гавань» находится в 3,5 км от кольцевой дороги по соседству с заказником «Стиклево». ЖК представляет собой закрытый комплекс площадью 220 га с различными форматами домов в единой архитектурной стилистике — коттеджами, таунхаусами, лайнхаусами и ситихаусами. К застройке примыкают поля для гольфа чемпионского класса и гольф-академия. В ближайшем будущем здесь появятся площади, бульвары, скверы, аллеи и места для отдыха. Основная идея застройки – жизнь на природе рядом с лесом, но с городским комфортом и инфраструктурой.