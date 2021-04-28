Команда Имагуру проводит онлайн-конференцию 29 апреля. Крутая программа и спикеры

Команда Имагуру готовит крутую программу и состав спикеров.

Это Аркадий Добкин, EPAM, Майк Бутчер, Techcrunch, Бедди Янг, 500 Startups, Игорь Рябенький, Altair PA и совершенно невероятные беларусы со всего мира, которые откроют новые инструменты и инсайды мировых стартап-экосистем.

“Вне зависимости от того, где мы вынуждены находиться сегодня, чтобы иметь возможность продолжать работать и жить, мы все - единое сообщество на глобальной технологической и стартап сцене. Нам важно подчеркнуть это в рамках 7ой конференции Venture Day Minsk. Вы будете удивлены, сколько талантливых белорусов меняют сегодня этот мир как стартап основатели или инвесторы, или профессионалы. Белорус, который строит стартапа-единорога, белорус, который инвестирует в ClubHouse, белорус, который создает мировое правительство, белорус, который создает лучшую компанию для сотрудников, белорус, который меняет глобальную экосистему венчурного капитала, - белорусы из Беларуси, Европы, Америки, Австралии, Азии - все это реально, и все они находятся на одной платформе под названием Venture Day Minsk Goes Global .” - рассказывает основатель и СЕО Имагуру Таня Маринич.

Конференция пройдет онлайн 29 апреля. В программе конференции запланированы выступления белорусов из стартап-среды Австралии, Южной Кореи, Нидерландов, Великобритании, Португалии, Норвегии, Дании и Кремниевой долины. Все они расскажут невероятные истории того, как развивали свои таланты в технологической и стартап-экосистемах других стран и что мы уникального можем позаимствовать из этих стран для построения новой Беларуси. Будут также практические дискуссии о фандрайзинге и выращивании команд внутри Беларуси.

Хедлайнерами конференции выступят несколько важных для беларуской и мировой экосистемы лидеров:

Аркадий Добкин, EPAM SYSTEMS

Mike Butcher, TechCrunch

Игорь Рябенький, Altair PA

Bedy Yang, 500 Startups.

Среди спикеров конференции - бизнес-ангелы и инвесторы, стартап-фаундеры и предприниматели, например, Юрий Мельничек, Вера Решетина, Кирилл Волошин, Дарья Данилова, Михаил Румянцев, Максим Богрецов и Павел Либер.

Команда организаторов Venture Day Minsk Online приготовила много возможностей для нетворкинга и питчинга для стартапов. “Мы постараемся воссоздать питч как это было в Имагуру и продлить для нас всех немного атмосферу этого важного места для беларуских стартапов,” - обещают организаторы конференции.