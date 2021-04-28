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Назарбаев ушел с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана
Источник материала: Партизан
Бывший казахстанский президент Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана и передает эти полномочия действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву,
"Я хочу двигаться дальше, это тоже для меня серьезный шаг, эмоциональный, так как с 1995 года я стоял у истоков создания Ассамблеи народа Казахстана, возглавлял ее", - сказал Назарбаев в ходе сессии.
Он поблагодарил членов Ассамблеи за поддержку.
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Бывший казахстанский президент Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана и передает эти полномочия действующему...
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