Назарбаев ушел с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана

"Я хочу двигаться дальше, это тоже для меня серьезный шаг, эмоциональный, так как с 1995 года я стоял у истоков создания Ассамблеи народа Казахстана, возглавлял ее", - сказал Назарбаев в ходе сессии.





Он поблагодарил членов Ассамблеи за поддержку.



