Клиенты Белинвестбанка получили СМС о зачислениях на счет, хотя их не было. Что говорят в банке

Источник материала: Tut.by

Днем 28 апреля в редакцию стали обращаться читатели, которые получили сообщения от Белинвестбанка о том, что на счет зачислено 519 рублей, хотя никаких зачислений не было. Некоторые также могли получить сообщения о блокировке карточки. В банке поясняют, что рассылка сообщений произошла по ошибке.



Фото: читатель

— От Белинвестбанка пришло странное СМС, хотя ничего не зачислено и этой картой я давно не пользуюсь, — сообщил читатель, получивший такое сообщение от банка.

Еще один читатель рассказал, что аналогичные сообщения получили он и его коллеги, хотя не у всех из них есть счета в Белинвестбанке. «Похоже на взлом», — предполагает читатель.

— Произошла ошибочная отправка СМС-сообщений с текстом о зачислении 519 рублей. Зачисления не было. Приносим извинения за доставленные неудобства, — комментируют ситуацию в контакт-центре Белинвестбанка.

Также там сообщают, что тем, у кого имеется карточный пакет или карточка «Джокер», могло прийти «преждевременное сообщение о блокировке карточки».

— На данный момент карточки не заблокированы, однако в ближайшее время будет произведено списание абонентской платы. Поэтому рекомендуем вам убедиться в наличии денежных средств на счете во избежание блокировки, — говорят в контакт-центре.