Налоговая о том, что делать ритейлу с остатками Nivea, Skoda и другой «запрещенкой» после 5 мая

Источник материала: Tut.by

В Министерстве по налогам и сборам пояснили, что нужно сделать ритейлу с остатками товаров, которые с 5 мая запретят ввозить в Беларусь. Речь про продукцию групп компаний LIQUI MOLY, «ŠKODA AUTO» и «BEIERSDORF» (в том числе торговая марка «NIVEA»).





Напомним, продукцию этих компаний правительство внесло список запрещенных для ввоза в Беларусь товаров. В МНС напоминают, что с 5 мая нужно приостановить оптовую и розничную продажу этих товаров и пройти маркировку, чтобы затем распродать товар.

Так, до 13 мая ритейлу, который решит промаркировать остатки, нужно провести их инвентаризацию (в том числе остатков во вскрытой потребительской упаковке) и оформить опись в двух экземплярах. При этом в инвентаризационную опись не надо включать остатки товаров с истекшим сроком годности, уточняют в МНС.

До 18 мая два экземпляра описи надо представить в инспекцию МНС по месту постановки на учет. «Инспекция МНС в день представления инвентаризационных описей проставляет на них отметки о дате приема, после чего один экземпляр инвентаризационной описи возвращает субъекту торговли, копию второго экземпляра в течение пяти рабочих дней направляет в РУП «Издательство «Белбланкавыд», — добавляют в МНС. Напомним, за специальные контрольные знаки нужно платить.

После этого не позже 5 июля надо промаркировать остатки товаров без вскрытой потребительской упаковки (в течение 60 календарных дней с даты запрета на ввоз). «После этого можно реализовать остатки товаров после их маркировки специальными контрольными знаками, — добавляют в МНС. — Реализовать или использовать остатки товаров во вскрытой потребительской упаковке без маркировки их специальными контрольными знаками в течение 60 календарных дней с даты проведения инвентаризации, но не более установленного срока годности».

Налоговики будут контролировать ввоз на территорию Беларуси и продажу запрещенных товаров в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и в Сети, уточняют в МНС.

— В случае выявления не маркированных специальными контрольными знаками запрещенных товаров лицам, во владении которых находятся указанные товары, должностными лицами налогового органа будут выдаваться требования о запрете реализации запрещенных товаров, о необходимости вывоза запрещенных товаров за пределы территории Республики Беларусь, — рассказывают в МНС.

— В случае невыполнения требования должностного лица налогового органа к виновным лицам будут применяться меры административной ответственности, предусмотренные статьей 24.3 Кодекса об административных правонарушениях (далее — КоАП). В отношении лиц, осуществляющих реализацию запрещенных товаров в нарушение установленного порядка, будет вестись административный процесс по статье 13.3 КоАП, — заявили в МНС.