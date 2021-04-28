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Объявили дату суда над активистами «Европейской Беларуси»

28.04.2021 18:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

12 мая в Могилевском областном суде начнут рассматривать дела активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия Козлова, Максима Винярского и Андрея Войнича.

Вместе с ними также будут «судить» Павла Северинца и общественную активистку Ирину Счастную.

Павел Северинец находится в ИВС с 7 июня. Его задержали после пикета, который проходил на Комаровке. Политик отбывал административные сутки ареста за участие в акциях протеста.

Блогер Дмитрий Козлов был задержан 10 июня. Евгений Афнагель, Павел Юхневич и Андрей Войнич незаконно находятся под арестом с 26 сентября. Максима Винярского задержали 26 января.

 
 
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12 мая в Могилевском областном суде начнут рассматривать дела активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля, Павла Юхневича, Дмитрия...
 
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