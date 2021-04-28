«Исторический» декрет о передаче власти Совбезу в случае физического устранения Лукашенко, согласование «дорожных карт» углубленной интеграции в сентябре-октябре, анонсированное послом в Москве Семашко. Конституционный референдум в январе-феврале 2022 года – пазлы складываются в одну картину. Полной картинки все еще нет, но очертания уже видны.





Какая картинка получается? Этот вопрос «Белорусский партизан» адресовал общественному активисту Виктору Корниенко.





- Лукашенко сам себя загнал в угол, выхода у него нет, кроме как сдаться на милость России. Именно это сейчас и происходит. Возможно, он этого не хотел. Но фактически так получается.





- В чем проявляется сдача позиций РФ?





- Лукашенко нахваливает российскую политику, в том числе и внешнюю, встреча в Сочи – мне кажется, доказательств более чем достаточно.





- Дорожные карты углубленной интеграции и конституционный референдум, которые в хронологическом порядке следуют один за другим, - какая между ними связь?





- Между дорожными картами и реальностью – путь небольшой. Возможно, кому-то кажется, что Лукашенко сопротивляется, я же вижу, что он сдался.





- Значит, имеет право на жизнь и версия о том, что Конституцию будут подстраивать под Конституционный акт союзного государства?





-Скорее всего. Это все технические моменты, которые обеспечивают с точки зрения Лукашенко переход под полное влияние Кремля.





- Под полный контроль, но не ликвидацию государственности?





- Ликвидировать государственность можно по-разному, не обязательно присоединять к России очередным субъектом. То, что сейчас происходит, - как раз и ликвидация белорусской государственности под руководством Лукашенко. Но не совсем привычным способом. Однако ликвидировать государственность можно и без физического поглощения – экономически, путем создания военных баз и другими путями.





-Чем чревато проведение конституционного референдума Центризбиркомом во главе с Ермошиной?





- Это уже игра, результат которой запланирован. Поэтому и референдум, и остальные телодвижения – просто игра. Ничто не остановит Кремль, а игры Лукашенко обречены на провал. Если решат провести референдум с уклоном союзной конституции, то он пройдет, от Лукашенко больше ничего не зависит.





- И обратного пути уже нет?





- Для Лукашенко – нет, а для белорусского народа – есть. Народ продемонстрировал свою силу летом прошлого года, надеюсь, он ее не утратил. Беларусь не Крым, тут Кремлю не обломится.

Гриб: Протесты случились раз, значит, могут повториться

Председатель верховного Совета 12 созыва Мечислав Гриб считает, что власти могут проиграть референдум, даже если им займется Ермошина.





- Референдум по всем демократическим стандартам можно провести в любое время. Но это совсем не означает, что инициатор референдума получит победу, на которую рассчитывает. Проводить референдум по-белорусски, то в условиях тотальных запретов, очень опасно: люди могут не пойти на участки для голосования, и люди могут выйти на улицы.





- Но Центризбирком во главе с Лидией Ермошиной нарисует нужные цифры.





- Нарисовать-то нарисуют, как и в 2020 году, но результат мы видели все. Если протесты случились один раз, то, мне кажется, они могут повториться. Возможно. Власти рассчитывают, что к концу года – к началу 2022 года ситуация стабилизируется. Вопрос в том, на чем основывается их расчет? А проведение референдума сегодня, завтра, послезавтра проводить не станут: власти могут проиграть его, даже если организовывать его будет Лидия Ермошина.





- Разговоров вокруг изменений в Конституцию очень много, но по логике событий, к конституционному референдуму должны пристегнуть еще что-то.





- Сегодня Конституция что есть, что нет – все равно не выполняется. Так зачем спешить с референдумом?



