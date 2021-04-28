Куда же делись 60 тыс? В МВД заявили, что белорусы массово из страны не уезжали

передаёт слова Алексея Бегуна “Интерфакс-Запад”. «Массового оттока граждан Беларуси нет, но и массового прибытия иностранной рабочей силы тоже нет», —слова Алексея Бегуна “Интерфакс-Запад”.





Примечательно то, что еще в октябре этот же чиновник рассказывал о том, что с сентября в Украину уехало 3 тысячи граждан Республики, в Польшу 10 тысяч.





«На территорию Польши был самый большой въезд — около 10 тыс. человек. Латвия и Литва — гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны», — рассказывал он тогда журналистам.





Скорость сокращения населения увеличилась в три раза

Белстат публиковал в своем бюллетене свежие данные по численности населения. На начало 2021 года в Беларуси проживало 9 349 645 человек. Что на 60614 человек меньше, чем на начало прошлого года. В начале 2020 года нас было 9 410 259 человек.





пишет telegraf.by Сокращалось количество жителей Беларуси и в 2020 году по сравнению с 2019. Тогда разница составляла 18998 человек. На начало 2019 года в Беларуси жили 9 429 257 человек, а в начале 2020-го — 9 410 259. Теперь же нас стало меньше на 60 614 человек, то есть скорость сокращения численности населения за последний год увеличилась в три раза,telegraf.by



