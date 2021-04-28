Реформа Конституции: в Беларуси планируют усилить роль правительства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси часть президентских полномочий планируют передать Совету министров. С таким предложением выступила конституционная комиссия. В стране обсуждают реформу Основного закона, расказывает корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Роль Совета министров в государственном управлении должна усилиться. Исполнительная власть будет более самостоятельна в своих решениях, но возрастет и ответственность. Саму форму правления в стране менять не планируют, то есть Беларусь останется президентской республикой. Правительство, как и прежде, будет подотчетно главе государства.

«Менять форму правления в Беларуси на парламентскую или президентско-парламентскую необходимости нет. Необходимо совершенствовать эту форму правления. Реально обеспечивать принцип разделения властей, чтобы каждая власть реализовала свои функции и полномочия, но действовала в единстве для достижения благосостояния белорусского народа», – сказал председатель конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Республики Беларусь Петр Миклашевич.

Сроки полномочий президента также вынесены на обсуждение. Изменить планируют и требования к кандидатам на главный пост страны. Какие именно, пока не сообщают. Конституционная комиссия продолжит работать до августа.