Секрет пасхального кулича от прабабушки

Источник материала: Sputnik Беларусь

Для теста на два среднего размера кулича потребуется:

Мука — 570 г

Коричневый сахар — 1 стакан (без горки)

Масло сливочное — 150 г

Яйцо куриное — 3 шт.

Молоко — 100 мл

Вода — 50 мл

Дрожжи — 10 г

Изюм — 75 г

Цукаты — 50 г

Миндаль — 50 г

Соль — 0,5 ч. ложки

Ванильный сахар — 10 г

Тесто для кулича готовится в несколько этапов. Сначала вымешивается опара.

Необходимо развести в теплой воде дрожжи и добавить чайную ложку сахара. Дать им подойти, чтобы образовалась пенка. Вода не должна быть слишком горячей, иначе дрожжи не поднимутся.

Следующий этап: 150 мл теплого молока (можно чуть меньше, так как дрожжи уже в воде) соединить с дрожжами, перемешать. Влить их в большую емкость и туда же просеять половину муки в два этапа — сначала одну четверть, тщательно перемешивая миксером, затем вторую четверть — и вымесить опару. Емкость с опарой необходимо укутать в одеяло и поставить на батарею или в другое теплое место примерно на час — все зависит от того, насколько свежие дрожжи.

Пока опара подходит, нужно отделить белки от желтков. Один желток оставить, чтобы потом смазать кулич. Желтки необходимо перетереть с сахаром и ванилином добела, а белки взбить до образования пены.

Как только опара увеличится вдвое, нужно добавить в нее соль, желтки, слегка разогретое мягкое сливочное масло, перемешать. Затем добавить оставшуюся муку и взбитые белки. Тесто должно быть не очень густым, но хорошо вымешенным и легко отставать от стенок миски. Чтобы оно получилось мягким и эластичным, лучше вымешивать руками. Затем емкость нужно укутать в полотенце или одеяло и опять поставить в теплое место еще примерно на один час.

Когда тесто поднимется и увеличится в два раза, нужно добавить в него изюм, цукаты, нарезанные кубиками, и миндаль и тщательно перемешать. Готовое тесто раскладывается в формы, которые предварительно выстилаются пекарской бумагой так, чтобы в ней не было щелей (иначе тесто вытечет в форму).

Прежде чем отправить тесто в духовку, необходимо дать ему настояться в формах, пока оно не увеличится вдовое. Макушки теста перед выпеканием нужно смазать яичным желтком.

Тесто ставят в холодную духовку, включают ее на 100 градусов, а через 10 минут увеличивают температуру до 150 и выпекают в течение часа. Готовность кулича проверяют деревянной шпажкой — если тесто не пристает, то кулич готов.

Немого остывший кулич присыпают сахарной пудрой или покрывают глазурью.

Для глазури потребуется:

Яичный белок — 1 шт.

Сахарная пудра — 0,5 стакана

Сок лимона — 1 ст. ложка

Белок нужно взбить до плотной пены, ввести осторожно при помощи ситечка сахарную пудру, взбить, добавить столовую ложку сока лимона, взбивать еще секунд 10. Покрыть кулич и оставить, чтобы глазурь застыла.

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