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Секрет пасхального кулича от прабабушки
28.04.2021 18:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Для теста на два среднего размера кулича потребуется:
Тесто для кулича готовится в несколько этапов. Сначала вымешивается опара.
Необходимо развести в теплой воде дрожжи и добавить чайную ложку сахара. Дать им подойти, чтобы образовалась пенка. Вода не должна быть слишком горячей, иначе дрожжи не поднимутся.
Следующий этап: 150 мл теплого молока (можно чуть меньше, так как дрожжи уже в воде) соединить с дрожжами, перемешать. Влить их в большую емкость и туда же просеять половину муки в два этапа — сначала одну четверть, тщательно перемешивая миксером, затем вторую четверть — и вымесить опару. Емкость с опарой необходимо укутать в одеяло и поставить на батарею или в другое теплое место примерно на час — все зависит от того, насколько свежие дрожжи.
Пока опара подходит, нужно отделить белки от желтков. Один желток оставить, чтобы потом смазать кулич. Желтки необходимо перетереть с сахаром и ванилином добела, а белки взбить до образования пены.
Как только опара увеличится вдвое, нужно добавить в нее соль, желтки, слегка разогретое мягкое сливочное масло, перемешать. Затем добавить оставшуюся муку и взбитые белки. Тесто должно быть не очень густым, но хорошо вымешенным и легко отставать от стенок миски. Чтобы оно получилось мягким и эластичным, лучше вымешивать руками. Затем емкость нужно укутать в полотенце или одеяло и опять поставить в теплое место еще примерно на один час.
Когда тесто поднимется и увеличится в два раза, нужно добавить в него изюм, цукаты, нарезанные кубиками, и миндаль и тщательно перемешать. Готовое тесто раскладывается в формы, которые предварительно выстилаются пекарской бумагой так, чтобы в ней не было щелей (иначе тесто вытечет в форму).
Прежде чем отправить тесто в духовку, необходимо дать ему настояться в формах, пока оно не увеличится вдовое. Макушки теста перед выпеканием нужно смазать яичным желтком.
Тесто ставят в холодную духовку, включают ее на 100 градусов, а через 10 минут увеличивают температуру до 150 и выпекают в течение часа. Готовность кулича проверяют деревянной шпажкой — если тесто не пристает, то кулич готов.
Немого остывший кулич присыпают сахарной пудрой или покрывают глазурью.
Для глазури потребуется:
Белок нужно взбить до плотной пены, ввести осторожно при помощи ситечка сахарную пудру, взбить, добавить столовую ложку сока лимона, взбивать еще секунд 10. Покрыть кулич и оставить, чтобы глазурь застыла.
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Смотрите на видео, как приготовить домашний кулич к главному православному празднику по рецепту 1920-х годов.
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