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Секрет пасхального кулича от прабабушки

28.04.2021 18:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Для теста на два среднего размера кулича потребуется:

  • Мука — 570 г
  • Коричневый сахар — 1 стакан (без горки)
  • Масло сливочное — 150 г
  • Яйцо куриное — 3 шт.
  • Молоко — 100 мл
  • Вода — 50 мл
  • Дрожжи — 10 г
  • Изюм — 75 г
  • Цукаты — 50 г
  • Миндаль — 50 г
  • Соль — 0,5 ч. ложки
  • Ванильный сахар — 10 г

Тесто для кулича готовится в несколько этапов. Сначала вымешивается опара.

Необходимо развести в теплой воде дрожжи и добавить чайную ложку сахара. Дать им подойти, чтобы образовалась пенка. Вода не должна быть слишком горячей, иначе дрожжи не поднимутся.

Следующий этап: 150 мл теплого молока (можно чуть меньше, так как дрожжи уже в воде) соединить с дрожжами, перемешать. Влить их в большую емкость и туда же просеять половину муки в два этапа — сначала одну четверть, тщательно перемешивая миксером, затем вторую четверть — и вымесить опару. Емкость с опарой необходимо укутать в одеяло и поставить на батарею или в другое теплое место примерно на час — все зависит от того, насколько свежие дрожжи.

Пока опара подходит, нужно отделить белки от желтков. Один желток оставить, чтобы потом смазать кулич. Желтки необходимо перетереть с сахаром и ванилином добела, а белки взбить до образования пены.

Как только опара увеличится вдвое, нужно добавить в нее соль, желтки, слегка разогретое мягкое сливочное масло, перемешать. Затем добавить оставшуюся муку и взбитые белки. Тесто должно быть не очень густым, но хорошо вымешенным и легко отставать от стенок миски. Чтобы оно получилось мягким и эластичным, лучше вымешивать руками. Затем емкость нужно укутать в полотенце или одеяло и опять поставить в теплое место еще примерно на один час.

Когда тесто поднимется и увеличится в два раза, нужно добавить в него изюм, цукаты, нарезанные кубиками, и миндаль и тщательно перемешать. Готовое тесто раскладывается в формы, которые предварительно выстилаются пекарской бумагой так, чтобы в ней не было щелей (иначе тесто вытечет в форму).

Прежде чем отправить тесто в духовку, необходимо дать ему настояться в формах, пока оно не увеличится вдовое. Макушки теста перед выпеканием нужно смазать яичным желтком.

Тесто ставят в холодную духовку, включают ее на 100 градусов, а через 10 минут увеличивают температуру до 150 и выпекают в течение часа. Готовность кулича проверяют деревянной шпажкой — если тесто не пристает, то кулич готов.

Немого остывший кулич присыпают сахарной пудрой или покрывают глазурью.

Для глазури потребуется:

  • Яичный белок — 1 шт.
  • Сахарная пудра — 0,5 стакана
  • Сок лимона — 1 ст. ложка

Белок нужно взбить до плотной пены, ввести осторожно при помощи ситечка сахарную пудру, взбить, добавить столовую ложку сока лимона, взбивать еще секунд 10. Покрыть кулич и оставить, чтобы глазурь застыла.

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Смотрите на видео, как приготовить домашний кулич к главному православному празднику по рецепту 1920-х годов.
 
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