Отбор для гимназистов и обязательные 11 классов: что изменится в образовании

Источник материала: Sputnik Беларусь

Депутатский корпус дорабатывает ко второму чтению новую редакцию Кодекса об образовании. Законодатели планируют принять поправки на осенней сессии, а их обсуждение на парламентских слушаниях состоится уже в июне.

О законодательных "штрихах" к учебному процессу рассказала в интервью корреспонденту Sputnik заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке и культуре Палаты представителей Национального собрания Лилия Кирьяк.

Менее одного процента

В средних школах 11 лет обучения планируют сделать обязательными. По действующему Кодексу для трудоустройства допускается наличие базового образования – окончание лишь девяти классов.

"Дело в том, что сегодня большинство ребят желают продолжить обучение после девятого класса. Новые подходы диктует жизнь. Полное общее среднее образование – это именно тот уровень, который должен быть достаточным для граждан нашей страны, чтобы обеспечивать нормальное экономическое развитие государства", - считает Лилия Кирьяк.

В Беларуси в среднем ежегодно в 10-11-е классы переходит 64,9% учеников, в систему профтехобразования идут почти 17% молодых людей, а среднее специальное осваивают 17,8% учащихся. Остается менее одного процента тех, кто трудоустраивается сразу после 9-го класса. По словам депутата, "как правило, это немотивированные ребята из сложных семей - для них будет предлагаться дальнейший индивидуальный образовательный маршрут".

Отбор в гимназии и обмундирование для кадетов

При подготовке ко второму чтению в законопроекте могут появится абсолютно новые нормы. Например, в Овальном зале прозвучало предложение восстановить в гимназиях систему конкурсного отбора.

Ранее такой отбор проходил при переходе учеников из четвертого в пятый класс. Возможно, он будет восстановлен после окончания седьмого.

Лилия Кирьяк отметила, что гимназия как тип учреждения остается. Но оно предполагает и дополнительное материальное оснащение, и высокопрофессиональный кадровый состав, и углубленное изучение предметов.

"В республике из трех тысяч учреждений общего среднего образования только 205 гимназий. После того как отменили отбор в пятый класс, все ребята остаются учиться, в том числе и не очень мотивированные. А, например, одаренный ребенок из сельской школы не имеет возможности туда попасть", - констатирует депутат.

Еще одно предложение парламентариев – закупать обмундирование для кадетских училищ только за счет республиканского бюджета. Сейчас это финансирование лежит на плечах родителей, либо осуществляется из местных источников.

Депутаты также инициируют расширение преференций для выпускников педагогических колледжей при поступлении в профильные вузы. Предполагается, что наличие дополнительных льгот позволит увеличить количество желающих стать учителями, которые сегодня очень востребованы в Беларуси.

Оставить только колледжи

"Это можно назвать оптимизацией типов учреждений. Например, в системе общего среднего образования – за счет исключения таких видов как "гимназия-интернат", "вечерняя школа", "межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся", "межшкольный центр допризывной подготовки". А вот что касается профессионально-технического и среднего специального, то здесь планируется оставить только единый вид учреждения – колледж", - рассказала парламентарий.

То есть привычных для нас профтехучилищ не будет, поскольку между существующими видами принципиальных отличий нет. А на уровне высшего образования сохранится три типа учреждений: университет, академия и институт.

Исключаются понятие высший колледж, а также определения "классический" и "профильный" в отношении университета.

Планируется уменьшить срок получения профтехобразования на основе общего среднего в дневной форме. Он составит от шести месяцев до одного года, сейчас данный период длится от года до полутора лет.

В школу в пять или семь лет

"В законе закреплено, что в начальные классы принимаются дети по достижении ими шести лет на начало учебного года. Если родители хотят отдать ребенка в школу в пять или семь лет, то сегодня для этого требуется обязательное разрешение Минобразования", - сообщила Лилия Кирьяк.

Согласно проекту новой редакции Кодекса, эта процедура упрощается. По заявлению одного из законных представителей несовершеннолетнего право разрешить его прием в школу остается за самим учреждением образования, то есть на местном уровне.

В числе нововведений также – наделение полномочиями местные исполнительные органы принимать решения по изменению норм наполняемости в дошкольных учреждениях при наличии объективных обстоятельств.

По мнению парламентария, такая норма позволит улучшить ситуацию с обеспечением местами в детских садах в микрорайонах-новостройках. Здесь, правда, потребуется заключение органов, которые осуществляют государственный санитарный надзор.

Удаленка для школьников

В законе будет закреплено понятие "дистанционная форма обучения", сейчас в Кодексе оно не зафиксировано. Таким образом, "дистанционка" получит юридическую основу и будет дальше совершенствоваться.

Это касается почти всех ступеней образования: общего среднего, высшего, дополнительного. Сейчас данная платформа уже апробируется на практике и оправдывает себя.

"В школе такая форма обучения тоже приемлема, но она ни в коем случае не должна полностью заменять уроки в классах, а лишь дополнять их. Это альтернативная возможность для педагогов организовать удаленный учебный процесс на какой-то период времени в случае, если, например, большинство детей болеет", - пояснила Лилия Кирьяк.