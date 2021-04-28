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Кривошеев: у блогеров ― своя цензура, это "казнь цифровым способом"

28.04.2021 18:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Медиафорум молодых журналистов "Диалог культур" состоялся в Санкт-Петербурге на базе Государственного Эрмитажа, в ходе форума представители разных стран мира участвовали в мастер-классах, круглых столах и мультимедийных событиях. Среди именитых гостей ― Владимир Познер, Кирилл Вышинский, Виталий Третьяков, Илья Доронов и многие другие. 

© AFP 2020 / SERGEI GAPON
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"Уже полтора десятка лет этот форум проходит. Задумка прекрасна всем. Сам город на Неве требует вовлекать, сталкивать, соединять разные культурные, в том числе, журналистские пространства. Столкновение, которое произошло на площадке форума, между классическими журналистами – теми, у кого есть профессия, образование, опыт, и молодым поколением блогеров, тиктокеров, у которых полумиллионная аудитория. На самом деле у нас сейчас гораздо больше общего, чем разного", ― отмечает Кривошеев.

В частности, цензура, которой якобы нет у нынешних героев интернет-пространства, имеющих множество подписчиков, на самом деле просто приобретает новые формы, рассказывает собеседник Sputnik.

"Нам блогеры говорят: "Мы без цензуры работаем". Вы просто своих цензоров не знаете и никогда в глаза не видели. Вы скажете что-то не толерантное по современным меркам в своем youtube или TikTok, и вас завтра ликвидируют, фактически казнят цифровым способом, вы своего цензора даже не увидите и не узнаете, кто на вас написал кляузу коллективную или личную, а мы своих наставников, цензоров в лице главных редакторов по крайней мере знаем в лицо", ― рассуждает Кривошеев.

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