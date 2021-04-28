«Мастер-класс» от мошенника: как развести на деньги за две минуты (видео)

Источник материала: Onliner

Министерство внутренних дел России опубликовало видео, в котором реальный мошенник показывает методы своей работы. Мужчину задержали в Иркутской области, он выманивал у людей деньги. Всего ему удалось развести около десяти человек, сообщает ресурс livekuban.ru.

На видео мужчина звонит по случайному номеру, трубку снимает девушка. Злоумышленник строит диалог так, чтобы по большей части говорила жертва — а преступник подстраивается под контекст. Со стороны разговор кажется довольно убедительным, и в конце диалога девушка согласилась перевести злоумышленнику деньги.

После разговора мошенник предупреждает людей: нужно обязательно спрашивать имя и фамилию человека, который вам звонит, даже если он представляется родственником или знакомым. Разговор нужно вести так, чтобы представился сам звонящий, а не наводил вас на размышления.