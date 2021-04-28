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«Мастер-класс» от мошенника: как развести на деньги за две минуты (видео)
Источник материала: Onliner
Министерство внутренних дел России опубликовало видео, в котором реальный мошенник показывает методы своей работы. Мужчину задержали в Иркутской области, он выманивал у людей деньги. Всего ему удалось развести около десяти человек,
На видео мужчина звонит по случайному номеру, трубку снимает девушка. Злоумышленник строит диалог так, чтобы по большей части говорила жертва — а преступник подстраивается под контекст. Со стороны разговор кажется довольно убедительным, и в конце диалога девушка согласилась перевести злоумышленнику деньги.
После разговора мошенник предупреждает людей: нужно обязательно спрашивать имя и фамилию человека, который вам звонит, даже если он представляется родственником или знакомым. Разговор нужно вести так, чтобы представился сам звонящий, а не наводил вас на размышления.
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Министерство внутренних дел России опубликовало видео, в котором реальный мошенник показывает методы своей работы. Мужчину задержали в Иркутской области, он...
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