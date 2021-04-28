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Молодежь выпивала на площади Победы и опрокидывала турникеты. Заведена «уголовка» (видео)
Источник материала: Onliner
Вечером 24 апреля три парня и девушка выпивали в Минске. Они пришли на площадь Победы, где продолжили употребление алкоголя, и начали вести себя вызывающе. Для компании вечер закончился уголовным делом, сообщает пресс-секретарь Министерства внутренних дел.
— Все четверо вели себя вызывающе, опрокидывали на монумент турникеты. Один из парней намеревался справить естественную нужду на Вечный огонь, а другой снимал все это на мобильный телефон, — говорится в сообщении МВД. Нарушителей задержал ОМОН.
Действиям молодых людей возрастом 19—32 года дают правовую оценку, возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.
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Вечером 24 апреля три парня и девушка выпивали в Минске. Они пришли на площадь Победы, где продолжили употребление алкоголя, и начали вести себя вызывающе. Для...
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