Молодежь выпивала на площади Победы и опрокидывала турникеты. Заведена «уголовка» (видео)

Источник материала: Onliner

Вечером 24 апреля три парня и девушка выпивали в Минске. Они пришли на площадь Победы, где продолжили употребление алкоголя, и начали вести себя вызывающе. Для компании вечер закончился уголовным делом, сообщает пресс-секретарь Министерства внутренних дел.

— Все четверо вели себя вызывающе, опрокидывали на монумент турникеты. Один из парней намеревался справить естественную нужду на Вечный огонь, а другой снимал все это на мобильный телефон, — говорится в сообщении МВД. Нарушителей задержал ОМОН.

Действиям молодых людей возрастом 19—32 года дают правовую оценку, возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.