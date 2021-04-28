Почему немки удаляют татуировки

Источник материала: Салiдарнасць

Наколоть тату в Германии – удовольствие не из дешевых (от 100 до 1000 евро в зависимости от мотива и квалификации мастера), сообщает DW . Но удаление тату обходится в 5 раз дороже!





Фото Теа Даскин

И тем не менее в Кельне, например, желающих избавиться от своих тату становится все больше. Специализированных салонов здесь уже около десяти.

Процедуры по удалению тату проводятся под медицинским наблюдением. Врач-дерматолог проводит разъяснительную работу с пациентом, назначает количество процедур, проверяет документацию и несет ответственность за результаты работы, а уже непосредственным удалением татуировок занимаются специалисты по лазерной терапии.

После каждого сеанса участки кожи, подвергшиеся воздействию лазера, покрываются специальными лечебными мазями и забинтовываются. Следующую процедуру лазерной терапии можно проводить только спустя две недели, когда полностью исчезло раздражение, а кожа восстановила свои прежние свойства.

За последние два года сотрудники салона Reinhaut удалили более 1500 татуировок разной сложности. Много это или мало?

«Если учесть, что для удаления одной татуировки требуется от пяти до пятнадцати и более сеансов, то легко подсчитать, что на отсутствие работы нашим сотрудникам жаловаться не приходится», – улыбается руководитель салона Клаус Хазенкамп. Он приводит такие цифры: согласно статистике, у 20% жителей Германии есть татуировки, это примерно 16 миллионов человек. Большинство из них в возрасте от 18 до 30 лет.

Женщины чаще мужчин стремятся расстаться со своими татуировками. Именно поэтому они составляют около 80 процентов от общего числа пациентов и в кельнском салоне Reinhaut.

Причины, по словам Клауса Хазенкампа, самые разные и неожиданные. Есть пациентки, у которых два-три маленьких тату в разных местах – на ноге, руке, лопатке. Они решаются удалить сразу все, чтобы жить с чистой кожей. Чаще всего такие тату они называют ошибками молодости.

«Недавно приходила женщина, у которой на плече была татуировка бабочки. Она решилась ее удалить не потому, что мотив некрасивый и уже надоел, тем более что она его не видит. Причина в том, что этот мотив появился у нее на плече в память о медовом месяце. С мужем женщина рассталась, теперь пришло время избавиться и от бабочки. Многие женщины избавляются от розочек, сердечек, божьих коровок, имен или инициалов мужчин, с которыми они мечтали дожить до старости или китайских иероглифов, которые на самом деле означают совсем не то, что хотели увековечить на своем теле владелицы таких татуировок».

У мужчин Клаусу Хазенкампу нередко приходится удалять портреты исторических личностей, а то и бывших жен, крылатые фразы с орфографическими ошибками или неточностями в формулировках, а также мотивы право- и леворадикального толка.

«Один сеанс у нас стоит от 100 до 350 евро, в зависимости от степени сложности удаления тату. Если краски насыщенные и очень стойкие, а мотив большой и сложный, то сеанс соответственно дороже. Для удаления такой татуировки надо не менее 15 сеансов с общей стоимостью более трех тысяч евро», – говорит Клаус.

Рекорд в пять тысяч евро пока сохраняет удаленная татуировка, которая начиналась с левого надплечья и тянулось до левой ступни. Такой счет оплатил кельнский полицейский, который столкнулся с непростой дилеммой – тату или карьера. Он выбрал карьеру.