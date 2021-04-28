Художник Алесь Пушкин пошел по этапу. Вероятно, его перевели в Минск

сообщил «Белсат» со ссылкой на свои источники. Дело художника передали в центральный аппарат Следственного комитета, а его самого перевели в Следственный изолятор № 1 на Володарского (Минск),«Белсат» со ссылкой на свои источники.





26 марта против художника «и иных лиц» возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 130 УК («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц») за «действия, направленные на реабилитацию и оправдание нацизма», сообщила прокуратура. Поводом стала демонстрация портрета Евгения Жихаря на выставке художника в Гродно 19 марта. Наказание по ч. 3 данной статьи — от 5 до 12 лет лишения свободы.





30 марта по запросу из Гродно его задержали в Жиличах (Кировский район Могилевской области), где он работал на реставрации дворца Булгаков. До того у него дома в деревне Бобр прошел обыск. На момент возбуждения уголовного дела художник находился в Киеве, но вернулся в Беларусь. 31 марта стало известно, что его поместили в гродненскую тюрьму.





Правозащитники признали Алеся Пушкина политическим заключенным.





Подозреваемым по данному уголовному делу проходит также Павел Можейко, руководитель «Цэнтра гарадскога жыцця», где проходила выставка Алеся Пушкина. Его задержали 26 марта и отпустили 29 марта с документом, где сказано, что «необходимость в задержании отпала».





Также прошли обыски у свидетелей по делу — журналистки и редакторки спецпроектов Hrodna.life Ирины Новик и владельца магазина «Адметнасць» Сергея Веремеенко.

«Цэнтр гарадскога жыцця» из-за выставки хотят закрыть

Подписать его можно здесь: ucentry.by. На момент публикации к нему присоединились за 993 человека. 20 апреля стало известно, что «Цэнтр гарадскога жыцця» хотят ликвидировать. 30 марта прокурор Гродно Владимир Клишин обратился с иском в Экономический суд Гродненской области. Поводом для иска стала та самая выставка. В иске Клишин ссылается на ст. 81 Кодекса о культуре, согласно которому деятельность культурного учреждения можно запретить, если она пропагандирует войну, экстремистскую деятельность, насилие и жестокость, социальную, национальную, религиозную, расовую исключительность, нетерпимость или вражду, порнографию, подстрекает к совершению преступлений. Гродненцы создали обращение к городским властям в защиту «Цэнтра».

Кто такой Алесь Пушкин

Алесь Пушкин — белорусский художник и перформер. Кроме творчества, он известен тем, что в 1999 году привез тачку навоза к резиденции Александра Лукашенко в центре Минска. В ней был распечатанный портрет Лукашенко, пробитый вилами. Таким образом художник выразил свое несогласие с политикой Лукашенко. Летом 2020 года в интервью для «Радио Свободы» он отмечал: второй раз навоз бы уже не повез, ведь за 21 год у Лукашенко появились и достижения. Говорил, что привез бы тачку роз, если бы был уверен в прочной независимости Беларуси, но этого нет. После выборов в 2020 он поддержал протесты.





Как реставратор Алесь Пушкин работал в кафедральном костеле Святого Станислава в Могилеве, в храме архангела Михаила в Михалишках (Островецкий район), из последних работ — восстанавливал росписи во дворце Пусловских (Коссово). В костеле Девы Марии в Вишнево (Воложинский район) был научным руководителем проекта. Предложил проект росписей для Старого замка в Гродно.



