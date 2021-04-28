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СК завершил расследование уголовного дела в отношении Тихановского и Статкевича

28.04.2021 19:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении известных оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича, а также иных лиц, проходящих по делу

Сообщает interfax.by со ссылкой на пресс-службу СК .

"В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят шесть человек", - говорится в сообщении.

Тихановскому, Артему Сакову, Дмитрию Попову (модератору соцсетей "Страны для жизни", гражданину России) вменяются в вину: организация массовых беспорядков; распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов; угрозы в адрес главы Центризбиркома; организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти.

Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков.

Действия обвиняемых Игоря Лосика и Владимира Цыгановича квалифицированы по двум статьям: разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц; организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти.

"Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. Расследование в отношении скрывшихся обвиняемых и иных лиц продолжается", - сообщили в СК.

Видеоблогер Сергей Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты, но не смог этого сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Вместо него документы о регистрации инициативной группы подала его жена Светлана, указав Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.

Напомним, Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты его жены Светланы Тихановской. Также были задержаны несколько его соратников. По мнению правоохранителей, "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, в ходе которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сопряженные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

Статкевича задержали 31 мая прошлого года в Минске по подозрению в "организации или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок".

Белорусские правозащитники признали Тихановского и Статкевича политическими заключенными.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении известных оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича, а также...
 
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