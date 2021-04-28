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Билеты от 1,5 до 6 рублей. Как выглядели аттракционы в минском парке в первый день нового сезона

28.04.2021 19:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске открыли сезон аттракционов 28 апреля. Несмотря на то, что на улице еще прохладно, в парках появились любители каруселей. Посмотрели, как выглядел отдых в парке Горького в первый день нового сезона.


Аттракционы в столичных парках включили сегодня в 10 и 11 утра. Билеты в этом сезоне стоят от 1,5 до 6 рублей. За полтора рубля можно попрыгать на батутах, 6 рублей возьмут за посещение детского игрового комплекса. Работает тир — один выстрел стоит 50 копеек.

Также на месте можно будет купить билеты онлайн, отсканировав QR-код.




Аттракционы есть в парке Горького, парке Челюскинцев, парке имени 50-летия Великого Октября, а также в парке имени 900-летия Минска.

Аттракционы не работают в парках 50-летия Октября и 900-летия Минска по понедельникам и вторникам, в парках Горького и Челюскинцев выходные по понедельникам.




Также совсем скоро, 1 мая, в Минске начнет работу Детская железная дорога.

В 9.30 на станции Заслоново пройдет торжественная линейка юных железнодорожников. В 11.00 с перрона отправится первый поезд. Поедет традиционным маршрутом: от Заслоново через Пионерскую до станции Сосновый Бор и обратно.



 
Теги: Минск
 
 
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28 апреля в Минске открыли сезон аттракционов. Несмотря на то, что на улице еще прохладно, в парках появились первые любители каруселей.
 
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