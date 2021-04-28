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Пасхальные яйца без химии
28.04.2021 19:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
По церковному преданию, традиция дарить и красить яйца на Пасху восходит к Марии Магдалине. Придя в Рим, чтобы рассказать о воскресении Иисуса Христа, она преподнесла императору Тиберию окрашенное в красный цвет яйцо со словами "Христос Воскресе". Пасхальное яйцо является символом Гроба Господня, в недрах которого есть жизнь.
Обычай приготовления пасхальных яиц или крашенок является очень древним. Об этом говорит и тот факт, что традиция сохранилась в сообществах, отмежевавшихся от Православной церкви в V-VI веках, — у армян, маронитов и яковитов. Изначально пасхальные яйца красили только в красный цвет, в память о жертвенной крови Спасителя, пролитой за человечество.
Современные возможности позволяют приготовить пасхальные крашенки буквально любого цвета с любыми узорами. Зачастую для украшения праздничных яиц используются далеко не полезные вещества. Мало кто знает, что в природе существует масса натуральных красителей, с помощью которых можно сделать разноцветные пасхальные яйца без вреда для здоровья.
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