Запрет Skoda в Беларуси: все окончательно или эти машины можно будет купить?

Источник материала: Sputnik Беларусь

В конце марта белорусский президент подписал указ о контрсанкциях в отношении отдельных государств. Документом предусмотрен запрет на ввоз некоторых категорий товаров, импорт работ или услуг, которые выполняют физические лица или компании стран, ранее применившие санкции в отношении белорусских фирм или граждан.

Теперь этот документ обрел конкретику. Ясность по контрсанкциям своим постановлением внес Совет министров. Документ вызвал бурные дискуссии в обществе и бизнес-среде. Но что дальше?

Постановление Совмина №240

Постановление Совета министров после президентского указа вышло 23 апреля 2021 года. Был опубликован перечень товаров, запрещенных к реализации на территории страны. Как сказано в документе, это сделано "для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа".

Напомним, в этот перечень попали и товары компаний Liqui Moly, Skoda Auto.

А что теперь делать белорусам? Отказаться от автомобилей марки Skoda? Или все же некоторым категориям удастся машины как-то приобрести?

Эксперты авторынка не очень охотно комментируют тему ответных белорусских санкций (в частности, по ограничению ввоза авто). Но все же мы попытались разобраться в этом вопросе.

Skoda теперь под запретом для всех?

Исходя из документа, запрет распространяется на продажу автомобилей, произведенных концерном Skoda Auto, то есть в Чехии. Авто, выпущенные этой структурой, у нас точно под ограничениями – как минимум на полгода.

Но в Беларуси есть автомобили Skoda не только сборки концерна Skoda Auto. В страну ввозят модели, изготовленные в России. Российский автопроизводитель – компания "Фольксваген Груп Рус".

Более того, вспомним постановление Совмина. Там сказано, что под запрет на ввоз и реализацию попадают товары "страной происхождения которых являются государство и (или) объединение государств, принявшие решение о введении специальных мер в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц ". Но Россия санкций не вводила. То есть российские Skoda все же к нам приедут?

Пока ясности с российской Skoda нет

Комментарий "Фольксваген Груп Рус" агентству Sputnik Беларусь:

"В данный момент мы изучаем подробности и следим за ситуацией. Пока что наш текущий стейтмент – это то, что мы изучаем подробности и следим за ситуацией. Возможно, позднее мы сможем поделиться какой-то более подробной обратной связью", – сообщили в пресс-офисе "Фольксваген Груп Рус".

Помните, как Госстандарт запретил в начале марта продавать на территории Беларуси модель Rapid "из-за необходимости уточнения формулировок в ОТТС"? Так вот модель была российской сборки. То есть товар произведен на территории ЕАЭС. Но это не помогло. Rapid на белорусском рынке нет до сих пор. И вряд ли будет – с учетом санкционных ответов Беларуси по корпорации Skoda.

Со стопроцентной уверенностью можно сказать, что пока белорусским компаниям придется забыть про новенькие Skoda Superb. Эта модель изготовлена в Чехии, так что санкции в отношении нее гарантированы. Не купишь этот лифтбек ни в Минске, ни заграницей.

Для ясности: в Беларуси до марта продавалось пять моделей Skoda: Rapid, Kodiaq, Karoq, Octavia и Superb. Кроме Superb, все они российского производства.

Попытка – не пытка?

Постановление Совмина предусматривает порядок действий в отношении запрещенных товаров. Если все же попытаться ввезти "запрещенку", то их попросту развернут на границе. А если нелегальный товар найдут на рынках, выставках, либо же обнаружат объявление о продаже в сети, то лицам, которые осуществляют торговлю продукцией, будет выдано предписание на запрет ее реализации.

Skoda для личного пользования

Привезти Skoda из стран ЕС даже для личного пользования не получится. Тот самый запрет Совмина.

А вот из страны ЕАЭС – вполне. Постановление не распространяется на ввозимые гражданами товары для личного пользования, транспортные средства, указанные в постановлении, которые зарегистрированы в государствах - членах Евразийского экономического союза, а также временно ввозимые на таможенную территорию Евразийского экономического союза транспортные средства.

Так кто пострадает от ограничений?

Комментарий генерального директора автомобильной ассоциации "БАА" в 2000-2016 гг. Людмилы Шабановой:

"Skoda в Беларуси – старейший импортер автомобильного рынка. Это предприятие всегда хорошо работало и давало хорошие показатели, они закрывали планы. И были примером для многих дилеров по части объемов продаж, уровня сервиса. Более того, этот дилер давал большое количество рабочих, высокооплачиваемых мест".

По мнению эксперта, ничего страшного и экстраординарного в самом факте, что Беларусь ввела контрсанкции в отношении определенных западных компаний нет:

"Это в принципе нормально. Если бы не тот факт, что санкции напрямую затронули белорусских граждан. А власть любит повторять, что наши люди ни в коем случае не должны пострадать. Но в дилерских центрах как раз и работают наши люди. Более того, очень высокой квалификации. В итоге они могут лишиться своей работы. У них семьи, дети. Как им быть? Но так однозначно можно будет говорить в том случае, если действительно в полной мере будут предприняты те шаги, которые были заявлены. Пока еще остается много неясностей в реализации постановления".

Людмила Шабанова считает странным решение – пустить в страну автомобили Skoda из ЕАЭС, но при этом запретить продажи белорусским дилерам:

"Получается, что физлица будут ездить в страны ЕАЭС и возить оттуда автомобили. А дилеры у нас в итоге исключены их этого списка. Как так? Если трактовать постановление Совмина – то получается именно так".

По мнению эксперта, сам перечень ограничений вызывает некоторые вопросы: раньше именно государственные организации активно покупали автомобили марки Skoda у белорусских дилеров. Этот бренд давал большой выбор машин – как бизнес-класса, так и варианта эконом.

"Более того, выводя одного крупного поставщика авто с рынка, мы создаем неконкурентные условия. Мы не должны забывать о том, что именно конкуренция – как бы тривиально это не звучало – развивает торговлю. Потому что конкуренция заставляет производителей делать покупателям выгодные предложения. К примеру, акции, рассрочки, какие-то подарки", – заявила Шабанова.

И в случае, если крупный дилер все же уйдет с рынка Беларуси, пострадать может и потребитель.

"Пострадают не только Skoda, а все покупатели легковых автомобилей. Почему? Потому что у других дилеров не будет стимула бороться за потребителя. Они дадут слабину. И многие акции, выгодные условия могут быть отменены", – отметила Людмила Шабанова.

Насколько большими будут потери?

По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в 2020 году марка Skoda заняла уверенное 6-е место. Было реализовано за 12 месяцев 3682 авто.

Самой продаваемой моделью оказалась Rapid (российской сборки) – 2131.

А вот Superb чешской сборки продали не так много – всего 48 единиц.

На ранее ввезенные авто Skoda санкции не распространяются?

Да, это так. Согласно постановлению Совмина, торговые компании, у которых на дату вступления в силу постановления будут находиться остатки запрещенных товаров, должны приостановить торговлю ими, а после поставить "запрещенный" товар на учет в налоговой инспекции.

В течение 60 календарных дней обеспечивается маркировка остатков таких товаров специальными контрольными знаками, которые наносятся на потребительскую упаковку. И после маркировки остатков субъекты торговли смогут продолжить их реализовать.

Ну, а если вы раньше купили запрещенную Skoda (не важно: юридическое или физическое лицо), то санкции вас не коснутся. Продолжайте ездить на своих авто. Не оштрафуют, не конфискуют. Главное – ПДД не нарушайте.

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