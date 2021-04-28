Россия не даст умереть белорусскому больному: как обойдут американские санкции?

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«Поставки нефти в Беларусь – вопрос не коммерческий, а политический»





Фото: belgazeta.by

«Но этого не будет. Потому что поставки нефти в Беларусь – это вопрос не коммерческий, а политический. При необходимости эти санкции могут быть обойдены очень просто. Кейс со строительством «Северного потока-2» показывает, что никакие санкции не являются стопроцентно эффективными», – считает Марголин.

«Поставки нефти в Беларусь может наладить та компания, которая не делает поставок на экспорт. Или можно создать специальную российскую фирму, которая будет поставлять энергоносители только в Беларусь и никуда больше, и не будет бояться никаких санкций», – сказал Марголин.

«Но американские санкции в прошлом уже работали, после чего были приостановлены. И жили же как-то белорусские предприятия в тех условиях. Думаю, найдут они такие возможности и теперь. Есть масса путей санкции обходить», – отметил Марголин.

«Россия не заинтересована кормить до отвала нынешний белорусский режим, потому что понимает, что это выбрасывание денег на ветер. Москве нужно одно из двух: или более вменяемая власть вместо Лукашенко, или хотя бы элементарные реформы, гарантирующие, что экономика не потерпит краха и деньги России будут когда-либо возвращены. Но вместе с тем не обойтись без политического фактора: как оставить единственного союзника – не риск ли это получить НАТО под боком? Поэтому помощь белорусским властям цедят мелкими порциями, чтобы больной не умер», – полагает Марголин.

«Нас ждет медленное падение уровня жизни»





Фото: svaboda.org

«Санкции ведь вводят для того, чтобы они воздействовали на ситуацию. А требования к белорусским властям известны: соблюдение прав человека и изменение репрессивной политики. Думаю, эти санкции принесут неприятности белорусским властям, но ведь все в их руках», – сказал Богданкевич.

«Скорее всего, конечно, будут искать пути выхода из этой ситуации», – считает Богданкевич.

«Нас ждет медленное падение уровня жизни, рецессия. Эта тенденция будет усиливаться, но одномоментного обвала ждать не стоит», – отметил Богданкевич.

«Главные интересы России – не экономические, а политические. Есть желание удержать Беларусь в сфере своего влияния. Иначе любые экономические вопросы она могла бы решать, не поддерживая диктаторский режим в Беларуси. Причем в таком случае ее экономические интересы были бы здесь защищены лучше: поставки энергоресурсов не уменьшились бы, а открытость белорусского рынка для российских товаров возросла бы», – считает бывший глава Нацбанка.

«Заменяйте одиозного Лукашенко на пророссийскую и приемлемую для белорусского общества фигуру, и ваше влияние здесь сохранится. Возможно, Кремль не идет на это из солидарности – диктаторские режимы в России и Беларуси очень похожи», – сказал Богданкевич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия не даст умереть белорусскому больному: как обойдут американские санкции? UDF поинтересовался у экспертов: чем обернется для Беларуси возникшая ситуация.

Агентство Reuters сообщило, что российские компании могут приостановить поставки нефти на новополоцкий «Нафтан» из-за санкций США, которые предписывают прекратить все отношения с заводом до 3 июня.Крупнейшими поставщиками сырья на «Нафтан» являются «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». По словам источников, они пока не планируют продавать нефть на новополоцкое предприятие в следующем месяце, так как опасаются попасть под вторичные санкции.поинтересовался у экспертов: чем обернется для Беларуси возникшая ситуация.Экономиств комментарииотметил, что если бы российские компании прекратили поставки на «Нафтан», то на белорусской экономике это сказалось бы «крайне отрицательно».Что он имеет в виду?А что касается не поставок на «Нафтан», а продажи нефтепродуктов оттуда в европейские страны?Теперь много говорят о политике России по отношению к Беларуси. А каковы экономические интересы Москвы здесь?Бывший председатель Национального банкав комментарииотметил, что по его мнению прекращение сотрудничества российских компаний с «Нафтаном» выглядит вероятным сценарием.Неужели Москва бросит белорусских партнеров с их проблемой?По его мнению, даже если остановит работу такое крупное предприятие как «Нафтан», не стоит ожидать коллапса белорусской экономики.Какими он видит экономические интересы России в Беларуси?При этом он «не совсем понимает» руководство России.