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Более 77% бюджета Минска обеспечивает негосударственный сектор экономики

28.04.2021 19:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За первый квартал 2021 года Минск перечислил в доходы бюджета 3 млрд 585 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами, сообщает пресс-центр Министерства по налогам и сборам.

 

Более 77% бюджета Минска обеспечивает негосударственный сектор экономики
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» - лидер среди плательщиков столицы по поступлениям в бюджет стлицы. Фото: myfin.by.

 

В структуре доходов консолидированного бюджета 63,8% (2 млрд 285,7 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 36,2% (1 млрд 299,3 млн рублей) — местного.

В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 77,2%, в том числе вклад частных организаций составляет 73,7%. На организации госсектора приходится 22,8% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей — 2,1%, на физических лиц — 1,4%.

Всего в Минске насчитывается 138,5 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и 2,6 тыс. — государственного. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 2,7 млрд рублей и 0,8 млрд рублей соответственно.

В составе хозяйствующих субъектов 58,6 тыс. организаций и 82,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 249 тыс. граждан.

Значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (49,4% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость. Объемы поступлений по подоходному налогу составили 18,7%, по налогу на прибыль — 10,4%, по акцизам — 7,3%, налогу при упрощенной системе налогообложения — 2,3%, налогу на недвижимость — 2,1%, налогу на доходы — 1,8%, земельному налогу — 1,1%.

В рейтинге десяти плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений, — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ООО «Табак-Инвест», ИП ЗАО «Славнефтехим», РУП «Минскэнерго», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ЗАО «Минский завод виноградных вин», ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп», ЗАО «Новая нефтяная компания», унитарное предприятие по оказанию услуг «А1».

Этими организациями уплачено в бюджет 1,2 млрд рублей, или треть доходов консолидированного бюджета города.

 
Теги: Минск
 
 
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За первый квартал 2021 года Минск перечислил в доходы бюджета 3 млрд 585 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами, сообщает пресс-центр Министерства по...
 
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