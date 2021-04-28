Завершено расследование уголовного дела Тихановского и Статкевича

Уголовное дело в отношении видеоблогера Сергея Тихановского и «приближенных к нему лиц» передано прокурору для направления в суд, сообщил Следственный комитет.



Сергей Тихановский и Николай Статкевич.

Расследование проводило главное следственное управление СК. В качестве обвиняемых по уголовному делу проходят шесть человек: Сергей Тихановский, Николай Статкевич, Игорь Лосик, Дмитрий Попов, Владимир Цыганович и Артем Саков.

Тихановскому (муж белорусского демократического лидера, экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской), Артему Сакову (член инициативной группы Тихановской) и Дмитрию Попову (модератор соцсетей) инкриминированы организация массовых беспорядков в 2020 году (ч. 1 ст. 293 Уголовного кодекса); распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов (ч. 3 ст. 130 УК); угрозы в адрес председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Лидии Ермошиной (ч. 2 ст. 191 УК); организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (ч. 1 ст. 342 УК).

Известному политику Николаю Статкевичу предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (ч. 1 ст. 293 УК).

Действия популярных блогеров Лосика и Цыгановича СК расценивает как разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенное группой лиц (ч. 3 ст. 130 УК); организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч. 1 ст. 293 УК).

Расследование в отношении «скрывшихся обвиняемых и иных лиц» продолжается, сообщает СК.

Справка БелаПАН. Максимальное наказание по ч. 3 ст. 130 УК — 12 лет лишения свободы, по ч. 2 ст. 191 — пять лет, по ч. 1 ст. 293 — 15 лет, по ч. 1 ст. 342 — три года.

Все фигуранты были задержаны до президентских выборов 9 августа 2020 года: Тихановский — 29 мая 2020 года, Статкевич — 30 мая, Саков — 31 мая, Попов — 4 июня, Цыганович — 9 июня, Лосик — 25 июня (дважды проводил голодовку протеста).