Минск передал Москве завизированные проекты 26 дорожных карт по интеграции

Источник материала: Салiдарнасць

В работе остаются еще две.

О том, что Беларусь завизировала и передала России проекты 26 интеграционных дорожных карт, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, встречаясь в среду в Казани с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Видеофрагмент встречи опубликовала официальный представить правительства Беларуси Александра Исаева.

— Продолжаем работу над пакетом интеграционных документов. 23 апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. Это большой объем работы. […] В работе, как вы знаете, остаются две союзные программы, — заявил Головченко.

Он отметил, что работу над двумя оставшимися дорожными картами курируют премьер-министры и «продолжают конструктивную работу по этой тематике».

— Я уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон, — отметил премьер-министр Беларуси.