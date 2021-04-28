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Минск передал Москве завизированные проекты 26 дорожных карт по интеграции
28.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В работе остаются еще две.
О том, что Беларусь завизировала и передала России проекты 26 интеграционных дорожных карт, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, встречаясь в среду в Казани с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Видеофрагмент встречи
— Продолжаем работу над пакетом интеграционных документов. 23 апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. Это большой объем работы. […] В работе, как вы знаете, остаются две союзные программы, — заявил Головченко.
Он отметил, что работу над двумя оставшимися дорожными картами курируют премьер-министры и «продолжают конструктивную работу по этой тематике».
— Я уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон, — отметил премьер-министр Беларуси.
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В работе остаются еще две.
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