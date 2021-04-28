ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минск передал Москве завизированные проекты 26 дорожных карт по интеграции

28.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В работе остаются еще две.

О том, что Беларусь завизировала и передала России проекты 26 интеграционных дорожных карт, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, встречаясь в среду в Казани с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Видеофрагмент встречи опубликовала официальный представить правительства Беларуси Александра Исаева.

— Продолжаем работу над пакетом интеграционных документов. 23 апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. Это большой объем работы. […] В работе, как вы знаете, остаются две союзные программы, — заявил Головченко.

Он отметил, что работу над двумя оставшимися дорожными картами курируют премьер-министры и «продолжают конструктивную работу по этой тематике».

— Я уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон, — отметил премьер-министр Беларуси.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 77% бюджета Минска обеспечивает негосударственный сектор экономики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by